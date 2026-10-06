«Т-технологии» получили лицензии для работы на крипторынке

Это положение развивает нормы закона «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступил в силу 1 сентября. Он устанавливает правила работы российского рынка криптовалют, определяет статус и требования к цифровым депозитариям, криптообменникам и операторам информационных систем, а также порядок их допуска к деятельности и контроля со стороны Банка России.