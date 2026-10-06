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«Т-технологии» получили лицензии для работы на крипторынке

Наталья Захарова

Компании «Т-технологий» получили необходимые лицензии для работы на крипторынке, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы.

Платформа «Атомайз» включена в реестр цифровых депозитариев, а «Т-инвест лаб» стала первой и пока единственной компанией в реестре криптообменников.

«Атомайз» и «Т-инвест лаб» подали документы в Банк России для допуска к работе на крипторынке 5 октября.

5 октября вступил в силу утвержденный ЦБ порядок допуска участников на рынок криптовалют, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Документ также определяет перечень необходимых для допуска документов и процедуру принятия ЦБ решения о включении сведений об организациях в реестры.

Это положение развивает нормы закона «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступил в силу 1 сентября. Он устанавливает правила работы российского рынка криптовалют, определяет статус и требования к цифровым депозитариям, криптообменникам и операторам информационных систем, а также порядок их допуска к деятельности и контроля со стороны Банка России.

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