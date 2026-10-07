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Главная / Инвестиции /

ГТЛК перенесла адрес юрлица на Великий Новгород

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юридического лица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород. Информация об этом внесена в ЕГРЮЛ.

В выписке указано, что юридическое лицо приняло решение об изменении места нахождения. Новый адрес: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород. Изменения вносили 6 октября.

О переносе центрального офиса ГТЛК сообщал губернатор Новгородской области Александр Дронов. 19 сентября ГТЛК и Новгородский музей-заповедник заключили соглашение о восстановлении христианских святынь в Великом Новгороде, сообщал ТАСС. Реконструкцию начнут с церкви Спаса Преображения на Ковалеве.

 5 октября ГТЛК получила 24,3 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению вертолетного парка отечественных авиакомпаний. Средства будут направлены на финансирование поставок вертолетов Ми-8. Передача техники в лизинг российским авиакомпаниям запланирована на 2026–2027 гг.

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