ГТЛК перенесла адрес юрлица на Великий Новгород
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес юридического лица с города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе на Великий Новгород. Информация об этом внесена в ЕГРЮЛ.
В выписке указано, что юридическое лицо приняло решение об изменении места нахождения. Новый адрес: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород. Изменения вносили 6 октября.
О переносе центрального офиса ГТЛК сообщал губернатор Новгородской области Александр Дронов. 19 сентября ГТЛК и Новгородский музей-заповедник заключили соглашение о восстановлении христианских святынь в Великом Новгороде, сообщал ТАСС. Реконструкцию начнут с церкви Спаса Преображения на Ковалеве.
5 октября ГТЛК получила 24,3 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению вертолетного парка отечественных авиакомпаний. Средства будут направлены на финансирование поставок вертолетов Ми-8. Передача техники в лизинг российским авиакомпаниям запланирована на 2026–2027 гг.