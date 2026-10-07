ГТЛК перенесла адрес юрлица на Великий Новгород

5 октября ГТЛК получила 24,3 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению вертолетного парка отечественных авиакомпаний. Средства будут направлены на финансирование поставок вертолетов Ми-8. Передача техники в лизинг российским авиакомпаниям запланирована на 2026–2027 гг.