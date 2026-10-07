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Главная / Инвестиции /

НКР снизило кредитный рейтинг ТГК-14 до BBB-.ru

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) снизило кредитный рейтинг ПАО «ТГК-14» с BBB.ru до BBB-.ru. Прогноз по кредитному рейтингу остался «стабильным», сообщается на сайте агентства.

Снижение кредитного рейтинга ТГК-14 в основном обусловлено ухудшением оценки финансового профиля компании из-за сохранения повышенной долговой нагрузки и ожидаемого ее роста. Причиной стала реализация инвестиционной программы, а также ослабление показателей ликвидности и рентабельности.

В НКР отметили, что значимые позиции на локальных рынках присутствия и низкая волатильность таких рынков поддерживают оценку бизнес-профиля ТГК-14.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 27 апреля отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ТГК-14 и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. До этого у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- с «развивающимся» прогнозом.

ТГК-14 – это российская энергетическая компания. Она снабжает теплом и горячей водой жителей и предприятия, а также вырабатывает электричество. Компания выступает единой теплоснабжающей организацией в Чите и Улан-Удэ. В структуру входят семь тепловых электростанций, десятки котельных и сети протяженностью почти 1000 км.

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