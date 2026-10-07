НКР снизило кредитный рейтинг ТГК-14 до BBB-.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 27 апреля отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности ТГК-14 и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения методологии. До этого у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- с «развивающимся» прогнозом.