Российский рынок акций уверенно растет
По состоянию на 12:00 мск 7 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2349,07. Индекс РТС вырос на 0,88% и составил 863,37.
Индекс вошел в зону сопротивления 2340–2360 пунктов, где последний раз находился в середине сентября, тогда выход из нее был коррекционным вниз.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Россети» – 0,05 руб. (+3,39%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,38 руб. (+2,92%)
«Группа Астра» – 219,30 руб. (+2,23%)
«Северсталь» – 690,40 руб. (+2,13%)
«Циан» – 665,20 руб. (+2,06%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 28,86 млрд руб.