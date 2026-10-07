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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций уверенно растет

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 7 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,88% и составил 2349,07. Индекс РТС вырос на 0,88% и составил 863,37.

Индекс вошел в зону сопротивления 2340–2360 пунктов, где последний раз находился в середине сентября, тогда выход из нее был коррекционным вниз.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 28,86 млрд руб.

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