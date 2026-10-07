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Главная / Инвестиции /

Биткойн потерял за день 3% от стоимости

Наталья Захарова

Курс биткойна в моменте снизился до $83 524, потеряв более чем 3% от стоимости, свидетельствуют данные онлайн-сервиса обмена цифровых валют Kraken. Причиной могли стать данные Coinglass о принудительной ликвидации позиций в криптовалютах.

Заметное падение цены началось ориентировочно в 4:30 мск. По состоянию на 14:31 мск биткойн стоит $83 789, что на 2,77% меньше значения закрытия.

Эфириум подешевел на 5,2% и стал стоить $2572,8. Цена на солану снизилась на 2,63% до $117,16.

Bloomberg пишет, что снижение цен ускорилось по мере закрытия сделок с использованием кредитного плеча. По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму около $550 млн.

Агентство пишет, что падение криптовалютного рынка отразило общее снижение оптимизма на рынке, поскольку возобновление иранских атак в Ормузском проливе ослабило надежды на возвращение судоходства, что привело к росту цен на нефть марки Brent выше $101 за баррель.

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