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Нефть Brent подорожала до $102 за баррель

Наталья Захарова

Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки в $102 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в моменте поднялась до $91 за барр. на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками с Ближнего Востока и приближающегося шторма в нефтедобывающих регионах США.

По состоянию на 18:27 мск декабрьские фьючерсы на Brent торгуются по 101,49 за барр. С начала торговой сессии цена прибавила 0,86%. Ноябрьские контракты на WTI почти вернулись к стоимости предыдущего дня – 89,49 за барр. (+0,09%).

Инвесторы не убеждены в устойчивости недавнего роста предложения и экспорта с Ближнего Востока, заявил Reuters аналитик PVM Тамаш Варга. По словам Варги, цены ослабли и-за приближающегося шторма в США, а также конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине.

Американские синоптики заявили, что шторм, формирующийся в Мексиканском заливе, в течение двух дней превратится в первый атлантический ураган 2026 г. и, вероятно, обрушится на нефтегазовые объекты. Морские районы на пути шторма производят 15% всей сырой нефти и 5% природного газа в США.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер заявил, что шторм стал «нежелательным осложнением для рынка нефти, повышающим вероятность сбоев в добыче и переработке в то время, когда рынок и без того испытывает достаточно проблем со стороны предложения».

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