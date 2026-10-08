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Главная / Инвестиции /

Цена обыкновенных акций «Мечела» на Мосбирже упала на 4,1%

Ведомости

По состоянию на 11:16 мск 8 октября цена обыкновенных акций «Мечела» снизилась на 4,08% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 41,49 руб. Объем торгов составил 398,06 млн руб.

На закрытие торгов 7 октября цена обыкновенных акций «Мечела» составила 42,88 руб., оборот торгов достиг 1,08 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена обыкновенных акций «Мечела» снизилась на 36,1%.

«Мечел» – одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Основана в 2003 г. Группа объединяет более 20 промышленных предприятий, которые работают в единой производственной цепочке: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят торговые порты, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Реализует продукцию на российских и зарубежных рынках. В 2024 г. добыл 10,9 млн т угля и произвел 3,4 млн т стали.

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