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Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже выросла на 4,6%

Ведомости

По состоянию на 11:33 мск 8 октября цена акций ГК «Самолет» выросла на 4,59% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 240,20 руб. Объем торгов составил 910,44 млн руб.

На закрытие торгов 7 октября цена акций ГК «Самолет» составила 232,40 руб., оборот торгов достиг 1,98 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 73,5%.

Группа компаний «Самолет» (ГК «Самолет») – один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 российских городах. Всего компания построила свыше 400 домов. Также возводит социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.

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