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Российский рынок акций перешел к падению после недели роста

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 8 октября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2 322,51. Индекс РТС снизился на 0,64% и составил 855,91.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 30,48 млрд руб.

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