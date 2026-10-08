Российский рынок акций перешел к падению после недели роста
По состоянию на 12:00 мск 8 октября индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,64% и составил 2 322,51. Индекс РТС снизился на 0,64% и составил 855,91.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ГК «Самолет» – 245,20 руб. (+2,97%)
«Полюс» – 986,60 руб. (+1,38%)
«Селигдар» – 37,61 руб. (+1,24%)
«Русснефть» – 85,25 руб. (+0,18%)
«Татнефть» ап – 612,90 руб. (+0,10%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 30,48 млрд руб.