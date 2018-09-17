Как улететь в космос из музея

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Выставку самого титулованного и самого дорогого из современных российских художников создавали и показывали три музея: галерея «Тейт модерн» в Лондоне, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея. В каждом городе экспозиция «В будущее возьмут не всех» немного менялась. Показ в Третьяковке – последний. Лабиринт, выстроенный архитектором Евгением Ассом под бдительным присмотром Эмилии Кабаковой, проводит нас по основным этапам творчества художника/художников (с 1989 г. Кабаков начал работать вместе с женой Эмилией). Этапов много, а тема, если присмотреться, одна.

Равновесие и погрешность