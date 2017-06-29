Что хранится в Ленинской библиотеке

Андрей Гордеев / Ведомости

В «Ленинку» можно сходить не только за знаниями, но и просто на экскурсию. Наш корреспондент попробовал этот формат – и вот что из этого получилось. В библиотеке хранится около 45 млн книг и периодических изданий, это равно площади девяти футбольных полей. На фото: специальный номер американского журнала LIFE, посвященного Советскому Союзу, 1943 г.

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