Что хранится в Ленинской библиотеке
«Ведомости» сходили на экскурсию в самое известное книгохранилище страны
В «Ленинку» можно сходить не только за знаниями, но и просто на экскурсию. Наш корреспондент попробовал этот формат – и вот что из этого получилось. В библиотеке хранится около 45 млн книг и периодических изданий, это равно площади девяти футбольных полей. На фото: специальный номер американского журнала LIFE, посвященного Советскому Союзу, 1943 г.
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Помимо книг в библиотеке хранятся специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, диссертаций, газет и других видов изданий
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Пневматическая почта, с помощью которой в хранилище доставляются заказы на книги
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Николай Агнивцев «Твои наркомы у тебя дома»
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С верхних этажей хранилища открывается вид на Кремль
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Военное снаряжение и обмундирование
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Плакаты со строением тела человека
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Протяженность книжных полок – 275 км, сообщается на сайте библиотеки
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Большой цепной конвейер введен в эксплуатацию еще в 1953 г.
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Строительство основного книгохранилища началось в 1930 г.
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Книги XIX века
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Книга главнокомандующего русской армии Петра Врангеля с автографом Донскому кадетскому корпусу
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Книга, напечатанная шрифтом Брайля
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Агитационная листовка времен Великой отечественной войны
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Диаграмма зон поражения незащищенных людей при воздушном ядерном взрыве среднего калибра
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Экземпляр первого издания книги Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг»
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Экскурсии по книгохранилищу проводятся в библиотеке со вторника по субботу
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