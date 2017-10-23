Что творится на подиуме и за ним на Mercedes-Benz Fashion Week
Искусственные веснушки, пряжа и другие секреты бекстейджа
В выходные в «Манеже» стартовала неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
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Свои коллекции сезона весна-лето 2018 года показывают более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран
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На неделях недели моды пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров
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Модели вяжут в ожидании показа
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Показ свадебных платьев коллекции Speranza couture модельера Надежды Юсуповой
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Подготовка к показу Артема Шумова
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Показ новой коллекции Шумова
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Стилисты работают над созданием образа
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Показ модельера Гоги Никабадзе
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Лариса Долина и Гога Никабадзе за сценой после его показа
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Модели за сценой
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Показ коллекции Беллы Потёмкиной
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Модели в гримерке
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Новая коллекция Беллы Потёмкиной
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Визажист накладывает веснушки
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Ольга Бузова разбавила образы на подиуме
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Модель перед показом
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Ольга Бузова после своего выступления примерила образ модели
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За сценой Mercedes-Benz Fashion Week Russia
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Новая коллекция Yulia Nikolaeva
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Модели делают селфи
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Коллекция Беллы Потемкиной
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За пределами подиума
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Mercedes-Benz Fashion Week Russia идет с 21 по 26 октября
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