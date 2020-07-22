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Как компании сегодня нанимают на работу инвалидов

В пандемию компании предлагают им больше вакансий, чем в прошлом году
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Выпускник Российского государственного социального университета (РГСУ) Дмитрий Туниеков еще в школе получил травму позвоночника и стал инвалидом-колясочником. Тем не менее он очно окончил университет по специальности «прикладная математика», принял участие в конкурсе молодых талантов региональной организации по трудоустройству инвалидов «Перспектива» и вышел в финал. Потом Туниекова взяли на стажировку в дистанционном формате в отдел интернет-маркетинга Ситибанка.

По данным Федерального реестра инвалидов, в России сейчас проживает 3,4 млн людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями. На 1 апреля этого года, по данным Роструда, из них работали меньше трети – всего 905 894 человека. За пандемию число работающих инвалидов уменьшилось еще на 3614 человек.

Однако работодатели, напротив, в пандемию увеличили число вакансий для людей с инвалидностью. По данным HeadHunter, в мае 2020 г. работодатели опубликовали 4716 таких вакансий, что на 34% превысило показатели мая 2019 г., а в июне – 6433 вакансии (на 58% больше, чем в июне 2019 г.).

В пандемию компании стали создавать больше удаленных рабочих мест, говорит Михаил Новиков, руководитель отдела трудоустройства инвалидов центра «Перспектива». Наибольшее число удаленных мест предлагает отрасль IT, которой нужны высококвалифицированные кадры, замечает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных