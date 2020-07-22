Как компании сегодня нанимают на работу инвалидов

Как компании сегодня нанимают на работу инвалидовВ пандемию компании предлагают им больше вакансий, чем в прошлом году
Выпускник Российского государственного социального университета (РГСУ) Дмитрий Туниеков еще в школе получил травму позвоночника и стал инвалидом-колясочником. Тем не менее он очно окончил университет по специальности «прикладная математика», принял участие в конкурсе молодых талантов региональной организации по трудоустройству инвалидов «Перспектива» и вышел в финал. Потом Туниекова взяли на стажировку в дистанционном формате в отдел интернет-маркетинга Ситибанка.
По данным Федерального реестра инвалидов, в России сейчас проживает 3,4 млн людей трудоспособного возраста с ограниченными возможностями. На 1 апреля этого года, по данным Роструда, из них работали меньше трети – всего 905 894 человека. За пандемию число работающих инвалидов уменьшилось еще на 3614 человек.
Однако работодатели, напротив, в пандемию увеличили число вакансий для людей с инвалидностью. По данным HeadHunter, в мае 2020 г. работодатели опубликовали 4716 таких вакансий, что на 34% превысило показатели мая 2019 г., а в июне – 6433 вакансии (на 58% больше, чем в июне 2019 г.).
В пандемию компании стали создавать больше удаленных рабочих мест, говорит Михаил Новиков, руководитель отдела трудоустройства инвалидов центра «Перспектива». Наибольшее число удаленных мест предлагает отрасль IT, которой нужны высококвалифицированные кадры, замечает он.