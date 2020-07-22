Как компании сегодня нанимают на работу инвалидов

Выпускник Российского государственного социального университета (РГСУ) Дмитрий Туниеков еще в школе получил травму позвоночника и стал инвалидом-колясочником. Тем не менее он очно окончил университет по специальности «прикладная математика», принял участие в конкурсе молодых талантов региональной организации по трудоустройству инвалидов «Перспектива» и вышел в финал. Потом Туниекова взяли на стажировку в дистанционном формате в отдел интернет-маркетинга Ситибанка.