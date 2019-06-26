Почему инвалидам в России трудно устроиться на работу

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Варвара Гранкова

Консалтинговая компания с офисом в «Москва-сити» недавно искала специалиста по бухгалтерскому аудиту, и к ней обратился кандидат в инвалидной коляске. Компания была готова взять его, вспоминает Михаил Новиков из общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива», но офис находился на 44-м этаже и служба безопасности задала вопрос, что колясочник будет делать в случае пожарной тревоги, когда отключатся все лифты. В штат его взяли, рассказывает Новиков, но на условии, что два сотрудника станут отвечать за его безопасность.

По закону компании обязаны нанимать людей с ограниченными возможностями в штат: квота – от 2 до 4% в зависимости от общего числа сотрудников. В 2018 г., по данным Минтруда, эта норма соблюдена всего на 70%.

Опрос 206 руководителей и сотрудников российских компаний, проведенный в апреле 2019 г. сайтом «Работа.ru» по заказу «Ведомостей», показал, что 55% людей с ограниченными возможностями работают специалистами, 33% заняты в массовых профессиях, 5% – менеджеры среднего звена и только 1% – топ-менеджеры.

Формальная квота