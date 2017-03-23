Зачем работодателям сотрудники, обремененные кредитами и детьми

В Госдуму внесен новый законопроект – поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые запрещают сокращать сотрудников, взявших ипотечные кредиты на покупку жилья. Министр труда Максим Топилин инициативу раскритиковал, мол, для работодателя должна быть важной квалификация работника, а не его финансовые обязательства перед банками. А если запрет будет введен, то работодатели перестанут нанимать кандидатов с ипотекой, считает он.

ТК и так содержит обширный список сотрудников, которых нельзя увольнять: находящихся на больничном или в отпуске, беременных, женщин с детьми до трех лет, единственных кормильцев многодетных семей, родителей-одиночек и родителей с детьми-инвалидами до 18 лет. Работодателям они неудобны: одни часто берут больничный, другие возражают против переработок или настаивают на гибком графике, третьи уходят в декретный отпуск. Ипотечные заемщики тоже обременительны для нанимателя. Они настойчиво требуют прибавки к жалованью, потому что проценты съедают значительную часть доходов, и постоянно находятся в поиске места работы с более высокой зарплатой. «Ведомости» выяснили, в каких случаях наниматели готовы брать в штат кандидатов из группы риска.

Узкий специалист

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что в 2017 г. ожидается рекордное количество ипотечных заемщиков. Очень многие соискатели в крупных городах имеют ипотеку, говорит директор по стратегическому развитию холдинга «Анкор» Алексей Миронов. По его словам, большинство охотно рассматривают новые предложения от работодателей. В 2014 г. обвал рубля сильно ударил по валютным ипотечным заемщикам и многие сразу стали искать работу с зарплатой на 30–50% выше, чем на прежнем месте, вспоминает Станислав Злобин, руководитель группы подбора кадрового агентства «Юнити».