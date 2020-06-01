«Мегафон» запускает специальный тариф с блогером Wylsacom

Это не краткосрочная промоакция с известной личностью или с каким-то брендом, которые операторы проводят регулярно, а именно специальный тариф, указывает директор по digital-коммуникациям «Мегафона» Илья Александров. Он и Петухов указывают, что не знают аналогичных примеров тарифа с блогером ни в России, ни за границей. «Ведомостям» также не удалось найти похожих предложений.