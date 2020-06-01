«Мегафон» запускает специальный тариф с блогером Wylsacom

«Мегафон» запускает специальный тариф с блогером WylsacomПрежде операторы не выпускали авторских тарифов
«Мегафон» предложил абонентам тариф «Интернет. Wylsacom Edition», это совместный проект оператора и одноименного блогера, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Валентин Петухов, который ведет канал на YouTube под ником Wylsacom, подтвердил эту информацию.
Это не краткосрочная промоакция с известной личностью или с каким-то брендом, которые операторы проводят регулярно, а именно специальный тариф, указывает директор по digital-коммуникациям «Мегафона» Илья Александров. Он и Петухов указывают, что не знают аналогичных примеров тарифа с блогером ни в России, ни за границей. «Ведомостям» также не удалось найти похожих предложений.
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