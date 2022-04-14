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Барак и Мишель Обама: из Белого дома в продюсеры

Занявшись медиабизнесом, экс-президент США и его супруга стремительно разбогатели
Софья Корепанова
Барак и Мишель Обама: из Белого дома в продюсеры / Shannon Stapleton / REUTERS

Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер стали политиками, имея за плечами успешную киноактерскую карьеру. Но Барак Обама пошел другим путем. Экс-президент США, уйдя из большой политики, год отдыхал, а потом вместе с женой Мишель занялся кинобизнесом. На счету их продюсерской компании Higher Ground Productions, созданной в мае 2018 г., «Оскар», Emmy (главная телевизионная премия в мире), Grammy (награда номер один в американской аудиоиндустрии).

13 апреля на Netflix вышел документальный сериал о природе «Лучшие национальные парки мира» (Our Great National Parks). Бывший президент США Барак Обама дебютировал в нем как ведущий. А создала его Higher Ground Productions совместно со студиями Wild Space Productions и Freeborne Media.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных