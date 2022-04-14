Барак и Мишель Обама: из Белого дома в продюсеры

Барак и Мишель Обама: из Белого дома в продюсерыЗанявшись медиабизнесом, экс-президент США и его супруга стремительно разбогатели
Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер стали политиками, имея за плечами успешную киноактерскую карьеру. Но Барак Обама пошел другим путем. Экс-президент США, уйдя из большой политики, год отдыхал, а потом вместе с женой Мишель занялся кинобизнесом. На счету их продюсерской компании Higher Ground Productions, созданной в мае 2018 г., «Оскар», Emmy (главная телевизионная премия в мире), Grammy (награда номер один в американской аудиоиндустрии).
13 апреля на Netflix вышел документальный сериал о природе «Лучшие национальные парки мира» (Our Great National Parks). Бывший президент США Барак Обама дебютировал в нем как ведущий. А создала его Higher Ground Productions совместно со студиями Wild Space Productions и Freeborne Media.
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