Барак и Мишель Обама: из Белого дома в продюсеры

Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер стали политиками, имея за плечами успешную киноактерскую карьеру. Но Барак Обама пошел другим путем. Экс-президент США, уйдя из большой политики, год отдыхал, а потом вместе с женой Мишель занялся кинобизнесом. На счету их продюсерской компании Higher Ground Productions, созданной в мае 2018 г., «Оскар», Emmy (главная телевизионная премия в мире), Grammy (награда номер один в американской аудиоиндустрии).