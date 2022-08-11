«История одиночества»: самая внутренняя эмиграция

«История одиночества»: самая внутренняя эмиграцияАнглийский исследователь Дэвид Винсент рассуждает о разнице между одиночеством и уединением
В 1939 г. в Великобритании провели социологическое исследование быта жен рабочих. Одной из респонденток была 38-летняя миссис И. из Восточного Лондона. Вот как она описала свой досуг. Поздний вечер – шестеро детей накормлены, умыты, уложены спать. Она садится и... просто сидит, наслаждаясь минутами покоя и тишины. Что же в это время делает мистер И.? Как расслабляется он и его коллеги по цеху? После завода рабочие могут пойти в паб, где пиво и компания. Но, как отмечали социологи, общительны и социально активны люди помоложе или сильно старше, а вот среди рабочих средних лет немало тех, кто предпочитает... стоять поодиночке (или молчаливой группкой) в общественных местах, невольно нервируя более обеспеченных прохожих. Покой и отдых для них выглядит именно так.
Парадокс: каждому по факту рядом нужен человек – но и личное пространство нужно тоже. Книга «История одиночества» английского историка Дэвида Винсента (профессора двух университетов – Килского и Открытого; он также преподавал в Оксфорде и Кембридже) вопреки названию фокусируется скорее на проблематике «уединения». Понятия сходные, хотя не вполне тождественные. Если одиночество – это, говоря научно, неудовлетворенность качеством и количеством социальных отношений, то уединение – сознательная попытка хотя бы временно эти социальные отношения поставить на паузу, чтобы, говоря ненаучно, остаться ненадолго наедине с собой. Первое явление однозначно негативное, второе – безусловное завоевание цивилизации, которое стало доступно широким слоям населения сравнительно недавно. Однако, и это тоже парадокс, заигравшись в уединение, легко стать одиноким и несчастным.