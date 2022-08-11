Газета
Медиа / Мнения Эксклюзивно по подписке

«История одиночества»: самая внутренняя эмиграция

Английский исследователь Дэвид Винсент рассуждает о разнице между одиночеством и уединением
Николай Корнацкий
Английский исследователь Дэвид Винсент в своей книге досконально изучил попытки человека остаться наедине с собой / И.Д. Новое литературное обозрение

В 1939 г. в Великобритании провели социологическое исследование быта жен рабочих. Одной из респонденток была 38-летняя миссис И. из Восточного Лондона. Вот как она описала свой досуг. Поздний вечер – шестеро детей накормлены, умыты, уложены спать. Она садится и... просто сидит, наслаждаясь минутами покоя и тишины. Что же в это время делает мистер И.? Как расслабляется он и его коллеги по цеху? После завода рабочие могут пойти в паб, где пиво и компания. Но, как отмечали социологи, общительны и социально активны люди помоложе или сильно старше, а вот среди рабочих средних лет немало тех, кто предпочитает... стоять поодиночке (или молчаливой группкой) в общественных местах, невольно нервируя более обеспеченных прохожих. Покой и отдых для них выглядит именно так.

Парадокс: каждому по факту рядом нужен человек – но и личное пространство нужно тоже. Книга «История одиночества» английского историка Дэвида Винсента (профессора двух университетов – Килского и Открытого; он также преподавал в Оксфорде и Кембридже) вопреки названию фокусируется скорее на проблематике «уединения». Понятия сходные, хотя не вполне тождественные. Если одиночество – это, говоря научно, неудовлетворенность качеством и количеством социальных отношений, то уединение – сознательная попытка хотя бы временно эти социальные отношения поставить на паузу, чтобы, говоря ненаучно, остаться ненадолго наедине с собой. Первое явление однозначно негативное, второе – безусловное завоевание цивилизации, которое стало доступно широким слоям населения сравнительно недавно. Однако, и это тоже парадокс, заигравшись в уединение, легко стать одиноким и несчастным.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных