«История одиночества»: самая внутренняя эмиграция

В 1939 г. в Великобритании провели социологическое исследование быта жен рабочих. Одной из респонденток была 38-летняя миссис И. из Восточного Лондона. Вот как она описала свой досуг. Поздний вечер – шестеро детей накормлены, умыты, уложены спать. Она садится и... просто сидит, наслаждаясь минутами покоя и тишины. Что же в это время делает мистер И.? Как расслабляется он и его коллеги по цеху? После завода рабочие могут пойти в паб, где пиво и компания. Но, как отмечали социологи, общительны и социально активны люди помоложе или сильно старше, а вот среди рабочих средних лет немало тех, кто предпочитает... стоять поодиночке (или молчаливой группкой) в общественных местах, невольно нервируя более обеспеченных прохожих. Покой и отдых для них выглядит именно так.