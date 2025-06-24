Минкульт отсудил 72 млн рублей у создателя блокбастера «Вий»

Основную часть взыскиваемой суммы – 60 млн руб. составляет субсидия Минкультуры, которую оно выделило в 2018 г. ООО «РФГ корп» для производства фильма «До полной луны один переход». При этом РФГ подписала соглашение, согласно которому она обязалась предоставить министерству первую копию проекта для просмотра до сентября 2020 г., а также акт сдачи-приемки его исходных материалов в Госфильмофонд и акт сдачи-приемки выполненных работ – до декабря 2020 г. Ведомство обратилось в суд, поскольку РФГ не произвела этот фильм, а также не предоставила документы, которые подтверждают целевое расходование субсидии. Оставшиеся 12 млн руб. из взыскиваемой суммы составляют проценты за пользование чужими денежными средствами.