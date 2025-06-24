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Минкульт отсудил 72 млн рублей у создателя блокбастера «Вий»

Компания получила субсидии на фильм «До полной луны один переход», но так и не сняла его
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Московского округа в кассации поддержал решения нижестоящих инстанций о взыскании с юрлица «Русской фильм группы» (РФГ) – ООО «РФГ корп» 72 млн руб. в пользу Министерства культуры. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».

Основную часть взыскиваемой суммы – 60 млн руб. составляет субсидия Минкультуры, которую оно выделило в 2018 г. ООО «РФГ корп» для производства фильма «До полной луны один переход». При этом РФГ подписала соглашение, согласно которому она обязалась предоставить министерству первую копию проекта для просмотра до сентября 2020 г., а также акт сдачи-приемки его исходных материалов в Госфильмофонд и акт сдачи-приемки выполненных работ – до декабря 2020 г. Ведомство обратилось в суд, поскольку РФГ не произвела этот фильм, а также не предоставила документы, которые подтверждают целевое расходование субсидии. Оставшиеся 12 млн руб. из взыскиваемой суммы составляют проценты за пользование чужими денежными средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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