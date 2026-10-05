Сооснователь ADG Group Григорий Печерский вошел в капитал киносети «Каро»

ADG Group занималась реконструкцией старых московских кинотеатров в районные торгово-досуговые центры «Место встречи» (ее партнером по этому проекту был гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст). Изначально в портфель компании входило 39 таких объектов: еще в 2014 г. структура девелопера – компания «Эдисонэнерго» – выкупила их у мэрии Москвы за 9,6 млрд руб. В 2020 г. ADG Group и киносеть «Каро» объявили о партнерстве: они собирались запустить в столице 29 новых кинотеатров до конца 2022 г. Компании открыли лишь часть заявленных площадок, а в 2023 г. на фоне кризиса кинопроката в ADG Group заявили, что планируют сместить акцент в развитии локаций на фитнес-центры.