Сооснователь ADG Group Григорий Печерский вошел в капитал киносети «Каро»Она считается одной из крупнейших в стране
Основатель, совладелец и управляющий партнер девелопера ADG Group Григорий Печерский через цепочку компаний стал единственным владельцем головной компании киносети «Каро» – ООО «Каро фильм менеджмент», по данным ЕГРЮЛ. Также 100% этого юрлица находится в залоге у ООО «СПР финанс», которая полностью принадлежит Печерскому. Ранее собственником «Каро фильм менеджмент» был консорциум инвесторов, в который входили бизнесмен Пол Хет, фонд UFG Private Equity и Российский фонд прямых инвестиций. В пресс-службе «Каро» и ADG Group от комментариев отказались.
Киносеть «Каро» – одна из крупнейших в стране, в ее управлении на сегодня находится 26 кинотеатров в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде и т. д. По итогам 2025 г. выручка ООО «Каро фильм менеджмент» составила 4,7 млрд руб., чистая прибыль – 380 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс».
ADG Group занималась реконструкцией старых московских кинотеатров в районные торгово-досуговые центры «Место встречи» (ее партнером по этому проекту был гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст). Изначально в портфель компании входило 39 таких объектов: еще в 2014 г. структура девелопера – компания «Эдисонэнерго» – выкупила их у мэрии Москвы за 9,6 млрд руб. В 2020 г. ADG Group и киносеть «Каро» объявили о партнерстве: они собирались запустить в столице 29 новых кинотеатров до конца 2022 г. Компании открыли лишь часть заявленных площадок, а в 2023 г. на фоне кризиса кинопроката в ADG Group заявили, что планируют сместить акцент в развитии локаций на фитнес-центры.
Кроме того, девелопер позднее перепродал некоторые кинотеатры из своего портфеля. К примеру, новым владельцем «Варшавы» рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе стала фирма «Нова бахча», принадлежащая близкому к ГК «Киевская площадь» бизнесмену Илюше Юсупову. Еще семь объектов были выкуплены у ADG Group мэрией Москвы для размещения городских сервисов. В этом году 26 районных центров «Место встречи» были внесены в ЗПИФ под управлением Parus Asset Management. Сейчас кинотеатры «Каро» работают только в четырех центрах «Место встречи». Еще в пяти функционируют кинотеатры сети «Москино» столичного правительства.