Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 5% после заявления Мишустина

Мишустин – руководитель Федеральной налоговой службы России. 15 января Путин предложил его на пост премьера, отправив в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. «Единая Россия» уже поддержала кандидатуру Мишустина, КПРФ отказалась. В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост председателя правительства. Медведев пока остается временно исполняющим обязанности премьера, потом он займет пост заместителя председателя Совета безопасности России.