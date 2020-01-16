Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 5% после заявления Мишустина
Акции «Яндекса» на открытии Московской биржи подорожали на 5,5%, до 2838 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Максимальный рост стоимости акций составлял 6,66%, до 2869 рублей за бумагу. На 11:36 мск бумаги компании дорожают на 2,89%, их стоимость составляет 2766 руб. за акцию.
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин ранее пообещал «Яндексу» поддержку, сообщил в своем Telegram-канале советник фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов: «Хвалил «Яндекс» и обещает ему поддержку».
Мишустин – руководитель Федеральной налоговой службы России. 15 января Путин предложил его на пост премьера, отправив в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. «Единая Россия» уже поддержала кандидатуру Мишустина, КПРФ отказалась. В четверг, 16 декабря, Госдума рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост председателя правительства. Медведев пока остается временно исполняющим обязанности премьера, потом он займет пост заместителя председателя Совета безопасности России.