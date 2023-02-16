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Членство Союза журналистов в Международной федерации могут приостановить в феврале

Ведомости

Членство Союза журналистов России (СЖР) в Международной федерации журналистов (МФЖ) могут приостановить уже в этом месяце, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев, передает ТАСС.

По его словам, прекратить членство СЖР может лишь конгресс МФЖ, но он состоится только в 2026 г.

«Тем не менее 22 числа (февраля) состоится заседание исполкома, на котором они могут заморозить наше членство», – сказал он.

Ранее исполнительный комитет МФЖ осудил создание СЖР четырех отделений в новых регионах России, отмечало агентство, приведя в действие статью устава организации, предполагающую приостановку членства и впоследствии – исключение.

Союз журналистов России является одним из крупнейших в мире и насчитывает около 70 000 участников. В него входят 85 региональных организаций и более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных