Членство Союза журналистов в Международной федерации могут приостановить в феврале
Членство Союза журналистов России (СЖР) в Международной федерации журналистов (МФЖ) могут приостановить уже в этом месяце, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев, передает ТАСС.
По его словам, прекратить членство СЖР может лишь конгресс МФЖ, но он состоится только в 2026 г.
«Тем не менее 22 числа (февраля) состоится заседание исполкома, на котором они могут заморозить наше членство», – сказал он.
Ранее исполнительный комитет МФЖ осудил создание СЖР четырех отделений в новых регионах России, отмечало агентство, приведя в действие статью устава организации, предполагающую приостановку членства и впоследствии – исключение.
Союз журналистов России является одним из крупнейших в мире и насчитывает около 70 000 участников. В него входят 85 региональных организаций и более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.