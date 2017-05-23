Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Память места

Память места

Джеймс О’Брайан, куратор британской программы Interior Architecture

В Москве, где городская застройка меняется и эволюционирует быстро и радикально, вопросы сохранения архитектурного наследия, реконструкции и перепрофилирования зданий неизбежно выходят на первый план. Если рассматривать каждый дом по отдельности, экономическую целесообразность сноса сложно проигнорировать, особенно с учетом того, в каком состоянии находятся многие здания. Однако в масштабе города в целом дискуссия о застройке и новом применении существующих зданий должна выходить за рамки экономической теории. Эта дискуссия должна учитывать более широкие аспекты нашего взаимодействия с городом, включая культурно-исторические соображения и эмоциональные связи. Если город станет объектом непрекращающейся регенерации, мы рискуем потерять чувство сопричастности и близости с ним, которое помогает самоопределению общества. Цикл сноса и новой застройки всегда осуществляется с прицелом на экономическую выгоду, а не социальную интеграцию и эгалитаризм.

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