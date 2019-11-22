Почему ударные стройки госкапитализма сопровождаются масштабным воровством
Дмитрий Рогозин поторопился, заявив об удалении со стройки космодрома всех причастных к хищениям
Безграничные хищения средств с крупнейших строек развитого госкапитализма неизбежны, поскольку разнообразные схемы обогащения строителей и их бюрократических кураторов – неотъемлемая часть нынешней России.
В четверг «Коммерсантъ» сообщил, что Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела, связанных с космодромом «Восточный» в Амурской области. По версии следствия, подозреваемые похитили около 240 млн руб. по подложным актам выполнения работ на второй очереди космодрома с октября 2018 г. по июнь 2019 г.
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