Китайский эксперимент с цифровыми деньгами

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла и на монетарную политику – процентные ставки были резко понижены большинством центральных банков, и на фискальную – правительства активно используют бюджетные и налоговые стимулы. Случилось то, о чем многие экономисты предупреждали после мирового финансового кризиса, – в эпоху низких ставок и раздутого госдолга государствам будет непросто поддержать экономику в случае новых потрясений. В связи с этим вновь активно стала обсуждаться идея «цифровых денег центробанка для всех». Они позволят центробанкам напрямую взаимодействовать с людьми и фирмами и вдобавок модифицировать денежно-кредитную политику.