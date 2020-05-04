Китайский эксперимент с цифровыми деньгами

Китайский эксперимент с цифровыми деньгамиЦентробанки могут начать напрямую поддерживать население и компании
Пандемия COVID-19 серьезно повлияла и на монетарную политику – процентные ставки были резко понижены большинством центральных банков, и на фискальную – правительства активно используют бюджетные и налоговые стимулы. Случилось то, о чем многие экономисты предупреждали после мирового финансового кризиса, – в эпоху низких ставок и раздутого госдолга государствам будет непросто поддержать экономику в случае новых потрясений. В связи с этим вновь активно стала обсуждаться идея «цифровых денег центробанка для всех». Они позволят центробанкам напрямую взаимодействовать с людьми и фирмами и вдобавок модифицировать денежно-кредитную политику.
Кризис двигает цифру
Вероятно, это совпадение, но именно после вспышки COVID-19 Народный банк Китая ускорил проведение интересного эксперимента – запустил «цифровой юань», использовать который смогут домохозяйства и некоторые компании. Пока эксперимент ограничен несколькими городами Китая, но для их жителей участие к нем будет обязательным – часть зарплаты будет выплачена в этой валюте, эквивалентной обычному юаню.
Обычно круг «общения» центральных банков четко очерчен – это коммерческие банки и некоторые финансовые компании. Предприятия реального сектора и люди не могут открыть счет в ЦБ. Эксперимент в Китае резко расширяет этот круг. И возможно, в будущем многие граждане предпочтут напрямую работать с ЦБ и «хранить деньги в настоящей сберегательной кассе», банкротство которой исключено, – пусть даже с потерей в доходности.