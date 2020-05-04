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Китайский эксперимент с цифровыми деньгами

Центробанки могут начать напрямую поддерживать население и компании
Олег Шибанов , директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ
Dado Ruvic / Reuters

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла и на монетарную политику – процентные ставки были резко понижены большинством центральных банков, и на фискальную – правительства активно используют бюджетные и налоговые стимулы. Случилось то, о чем многие экономисты предупреждали после мирового финансового кризиса, – в эпоху низких ставок и раздутого госдолга государствам будет непросто поддержать экономику в случае новых потрясений. В связи с этим вновь активно стала обсуждаться идея «цифровых денег центробанка для всех». Они позволят центробанкам напрямую взаимодействовать с людьми и фирмами и вдобавок модифицировать денежно-кредитную политику.

Кризис двигает цифру

Вероятно, это совпадение, но именно после вспышки COVID-19 Народный банк Китая ускорил проведение интересного эксперимента – запустил «цифровой юань», использовать который смогут домохозяйства и некоторые компании. Пока эксперимент ограничен несколькими городами Китая, но для их жителей участие к нем будет обязательным – часть зарплаты будет выплачена в этой валюте, эквивалентной обычному юаню.

Обычно круг «общения» центральных банков четко очерчен – это коммерческие банки и некоторые финансовые компании. Предприятия реального сектора и люди не могут открыть счет в ЦБ. Эксперимент в Китае резко расширяет этот круг. И возможно, в будущем многие граждане предпочтут напрямую работать с ЦБ и «хранить деньги в настоящей сберегательной кассе», банкротство которой исключено, – пусть даже с потерей в доходности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных