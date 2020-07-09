Жители крупных городов осознали реальность эпидемии

Социологи Дмитрий Рогозин, Марина Вырская и Елена Вьюговская из РАНХиГС опубликовали результаты проведенного в конце июня очередного опроса пользователей интернета об их отношении к ситуации, сложившейся после отмены и (или) смягчения противоэпидемических мер в большинстве регионов страны. Они опросили 2152 человека, 75% которых проживают в региональных центрах.