Мифы о цифровом рубле

Первый из распространившихся мифов звучит так: с введением цифрового рубля исчезнет потребность в коммерческих банках с точки зрения выполнения ими функций обслуживания платежей и кредитования расчетов. Остатки на расчетных счетах в банках станут неконкурентоспособной альтернативной, ведь цифровые рубли имеют перед ними неоспоримое преимущество: как обязательство ЦБ они полностью лишены кредитного риска. При этом для ЦБ как эмиссионного банка не составит никакого труда эмитировать столько цифровых рублей, сколько это будет необходимо для обеспечения потребности экономики в деньгах.