Мифы о цифровом рубле

Мифы о цифровом рублеОткуда они взялись и чем опасны
Последние три месяца принято придавать провиденциальное значение грядущему цифровому рублю и другим цифровым валютам центральных банков (об этом, например, писал в статье «Для радикального перехода к цифровому рублю все готово» д. э. н. Олег Вавилов в «Ведомостях» 19 января 2021 г.). Некоторым ожидаемым эффектам суждено реализоваться, некоторым – остаться лишь на страницах СМИ и в умах визионеров. Россыпь идей и фантазий, вынесенная первым всплеском энтузиазма на поверхность общественного сознания, нуждается в ревизии. Иначе есть риск начать движение по ложному пути.
Первый из распространившихся мифов звучит так: с введением цифрового рубля исчезнет потребность в коммерческих банках с точки зрения выполнения ими функций обслуживания платежей и кредитования расчетов. Остатки на расчетных счетах в банках станут неконкурентоспособной альтернативной, ведь цифровые рубли имеют перед ними неоспоримое преимущество: как обязательство ЦБ они полностью лишены кредитного риска. При этом для ЦБ как эмиссионного банка не составит никакого труда эмитировать столько цифровых рублей, сколько это будет необходимо для обеспечения потребности экономики в деньгах.