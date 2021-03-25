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Мифы о цифровом рубле

Откуда они взялись и чем опасны
Олег Солнцев Илья Медведев
Андрей Гордеев / Ведомости

Последние три месяца принято придавать провиденциальное значение грядущему цифровому рублю и другим цифровым валютам центральных банков (об этом, например, писал в статье «Для радикального перехода к цифровому рублю все готово» д. э. н. Олег Вавилов в «Ведомостях» 19 января 2021 г.). Некоторым ожидаемым эффектам суждено реализоваться, некоторым – остаться лишь на страницах СМИ и в умах визионеров. Россыпь идей и фантазий, вынесенная первым всплеском энтузиазма на поверхность общественного сознания, нуждается в ревизии. Иначе есть риск начать движение по ложному пути.

Первый из распространившихся мифов звучит так: с введением цифрового рубля исчезнет потребность в коммерческих банках с точки зрения выполнения ими функций обслуживания платежей и кредитования расчетов. Остатки на расчетных счетах в банках станут неконкурентоспособной альтернативной, ведь цифровые рубли имеют перед ними неоспоримое преимущество: как обязательство ЦБ они полностью лишены кредитного риска. При этом для ЦБ как эмиссионного банка не составит никакого труда эмитировать столько цифровых рублей, сколько это будет необходимо для обеспечения потребности экономики в деньгах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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