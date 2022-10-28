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«Аврора»: повесть о неформатном человеке

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Лариса Юсипова , кинокритик

25-летняя Саша Зорина (Лена Тронина, известна по сериалам «Перевал Дятлова», Happy End, «Идентификация») девочкой сыграла главную роль в фильме «Аврора», который Тарантино поставил на пятое место в списке своих любимых. Режиссер «культовой» картины больше ничего не снял и живет отшельником на даче среди лесов. За легенду приходится отвечать Саше, у которой журналисты все реже, но по-прежнему тщетно пытаются взять интервью. Самой ей на премьере фильм не понравился, а во взрослом возрасте она его не пересматривала.

/НМГ / Star Media

Саша окончила, как и собиралась, ветеринарный, потом все-таки два курса театрального. Но карьера в кино и театре не задалась, и она работает в службе психологической поддержки по телефону. У Зориной есть оставшиеся от экс-бойфренда дорогой велосипед и кот Ларс, она много пьет и совсем не помнит, что с ней было в последнее время. В попытке понять, что же с ней не так, Саша идет к психотерапевту. И с этого момента спираль сюжета начинает раскручиваться в обратную сторону – мы узнаем, что с героиней на самом деле происходило за последние месяцы. Спойлер: совсем не то, что сохранилось у нее в воспоминаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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