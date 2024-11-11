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В чем провинился углерод

Зеленая повестка в том виде, в котором мы сейчас ее внедряем, антигосударственна и античеловечна
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Давно отмечается, что мир сходит с ума одновременно и по одной причине. Логика этого процесса отсутствует. Но взгляд назад доказывает, что мировые общественные процессы руководствуются именно этим. Выбери предмет обожания или ненависти – и занимайся им, пока не найдется другой. О рациональном подходе приходится только мечтать.

Если говорить об одержимости молодежи очередной звездой эстрады, то ситуация спорная, но понятная: просто бизнес, основанный на эмоциях. Значительного влияния на общественно-политические и экономические процессы данное событие не имеет. Безусловно, лидер эстрады или шоу-бизнеса становится лидером общественного мнения и примером для подражания, но для мировой экономики это не является значимым событием. Если такого рода истерия происходит с людьми в рамках экономических или политических процессов, ситуация несколько иная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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