В чем провинился углерод

Если говорить об одержимости молодежи очередной звездой эстрады, то ситуация спорная, но понятная: просто бизнес, основанный на эмоциях. Значительного влияния на общественно-политические и экономические процессы данное событие не имеет. Безусловно, лидер эстрады или шоу-бизнеса становится лидером общественного мнения и примером для подражания, но для мировой экономики это не является значимым событием. Если такого рода истерия происходит с людьми в рамках экономических или политических процессов, ситуация несколько иная.