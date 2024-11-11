В чем провинился углерод

В чем провинился углеродЗеленая повестка в том виде, в котором мы сейчас ее внедряем, антигосударственна и античеловечна
Давно отмечается, что мир сходит с ума одновременно и по одной причине. Логика этого процесса отсутствует. Но взгляд назад доказывает, что мировые общественные процессы руководствуются именно этим. Выбери предмет обожания или ненависти – и занимайся им, пока не найдется другой. О рациональном подходе приходится только мечтать.
Если говорить об одержимости молодежи очередной звездой эстрады, то ситуация спорная, но понятная: просто бизнес, основанный на эмоциях. Значительного влияния на общественно-политические и экономические процессы данное событие не имеет. Безусловно, лидер эстрады или шоу-бизнеса становится лидером общественного мнения и примером для подражания, но для мировой экономики это не является значимым событием. Если такого рода истерия происходит с людьми в рамках экономических или политических процессов, ситуация несколько иная.