Импресарио первичных размещений

В начале года Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций». Видное место в нем занимает тема организатора публичных размещений или, как говорят на западный манер, андеррайтера (underwriter). В частности, статус и функции организатора, его непростые отношения с эмитентами и инвесторами. Несмотря на наличие в названии слова «публичный», мир IPO далек от публичности. Он представлен закрытым клубом профессионалов, мало известных рядовому читателю. Общественное обсуждение выявило скрытые опасения, связанные с легализацией профессии.