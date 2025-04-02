Переход Гренландии под юрисдикцию США существенно изменит ситуацию в Арктике

Самый крупный остров на планете находится под властью Дании с 1814 г. В 1953 г. эта колония стала составной частью Дании. Французский Алжир считался частью территории Франции, а не одной из ее многочисленных колоний. До 1962 г. эта огромная североафриканская страна представляла собой два департамента (департамент – административная единица в составе Франции), пока после продолжительной и кровопролитной войны за независимость не обрела государственный суверенитет.