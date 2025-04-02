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Переход Гренландии под юрисдикцию США существенно изменит ситуацию в Арктике

Но европейские государства, похоже, забыли о своем колониальном прошлом
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Широкое обсуждение темы Гренландии, которая пока еще остается частью владений датской короны, стало причиной того, что из ледяного погреба Европы на свет вытащили и некоторые неприглядные фрагменты ее колониальной истории. Ведь колонии остаются не только у Франции и Великобритании – небольшая Дания тоже никогда не отказывалась от своих колониальных приобретений.

Самый крупный остров на планете находится под властью Дании с 1814 г. В 1953 г. эта колония стала составной частью Дании. Французский Алжир считался частью территории Франции, а не одной из ее многочисленных колоний. До 1962 г. эта огромная североафриканская страна представляла собой два департамента (департамент – административная единица в составе Франции), пока после продолжительной и кровопролитной войны за независимость не обрела государственный суверенитет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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