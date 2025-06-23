Мировая экономика и энергетика на перепутье

Еще один фактор – это финансы, которые должны обеспечить преобразование мирового хозяйства. К сожалению, тут накопилось множество проблем, непосредственным образом сдерживающих развитие всей мировой экономики. Во-первых, это постоянно увеличивающаяся долговая нагрузка. В докладе подчеркивается, что в результате политики Запада большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле», а текущий долг государства и частного сектора развитых стран приблизился к 300% от ВВП. Во-вторых, это эрозия мировых финансов, связанная со снижением надежности резервных валют – прежде всего доллара США. Использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничило его применение в международной торговле. Мир все больше нуждается в альтернативных инструментах расчетов и резервирования. Готового решения пока нет, и это усложняет всю систему глобальных экономических отношений. На этом фоне возрастает спрос на золото и криптовалюты.