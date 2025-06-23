Мировая экономика и энергетика на перепутье

Мировая экономика и энергетика на перепутьеГлобальный технологический прогресс неминуемо приведет к росту спроса на энергию
В мировой экономике и энергетике происходят существенные изменения, масштаб которых не до конца понятен. В связи с этим дискуссия о глобальном развитии имеет не только теоретический, а вполне практический характер. От ее результатов зависят конкретные решения – как на уровне отдельных компаний и корпораций, так и в отношении стратегии развития нашей страны.
Фрагментация мирового хозяйства, энергопереход, нарастание протекционизма в международной торговле становятся ключевыми элементами новой экономической реальности. На этом фоне нарастает конфликтность между развитыми и крупными развивающимися странами, что повышает риски кризисов различной природы. Для России принципиально важно правильно оценить текущие тенденции глобального развития и принять решения в отношении развития экономики.
В рамках XXVIII Петербургского экономического форума с анализом ситуации в экономике и энергетике выступил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Этот доклад можно рассматривать как системный взгляд крупного российского бизнеса на развитие мировой экономики и энергетики. Поэтому рассмотрение его ключевых идей может выступать элементом формирования образа будущего глобальной и российской экономики, а это важно как для формирования долгосрочной политики, так и прогнозов, поддерживающих ее. Доклад Сечина озаглавлен «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики», что, наверное, точно отражает тот сложный путь, который придется пройти в поисках новой многополярной модели функционирования мировой экономики. При этом под золотым руном, очевидно, понимается новый облик мировой экономики, где энергетика обеспечивает опережающий технологический и экономический рост тех стран, которые вовремя воспользуются новыми возможностями для развития.
Новый облик глобальных взаимоотношений определяется возрастающей ролью крупных развивающихся стран и рядом изменений в формировании экономической динамики. В докладе руководителя «Роснефти» рассматривается система такой трансформации в демографическом развитии и цифровизации, которая меняет образ экономики и формирует новый рост спроса на энергию, а также сдвиги в географической и технологической структуре мировой экономики.
Еще один фактор – это финансы, которые должны обеспечить преобразование мирового хозяйства. К сожалению, тут накопилось множество проблем, непосредственным образом сдерживающих развитие всей мировой экономики. Во-первых, это постоянно увеличивающаяся долговая нагрузка. В докладе подчеркивается, что в результате политики Запада большая часть мира сегодня сидит на «долговой игле», а текущий долг государства и частного сектора развитых стран приблизился к 300% от ВВП. Во-вторых, это эрозия мировых финансов, связанная со снижением надежности резервных валют – прежде всего доллара США. Использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничило его применение в международной торговле. Мир все больше нуждается в альтернативных инструментах расчетов и резервирования. Готового решения пока нет, и это усложняет всю систему глобальных экономических отношений. На этом фоне возрастает спрос на золото и криптовалюты.
К ограничениям приводит также и рост протекционизма в мировой торговле. В результате число защитных мер, разрушающих международную кооперацию, увеличивается. Особняком здесь стоит политика администрации президента США Дональда Трампа, которая использует тарифную войну как инструмент решения внутренних экономических проблем. Результат этих действий как для США, так и для мировой экономики пока неочевиден. Однако уже сейчас понятно, что они в еще большей степени ускорят сворачивание однополярной экономической модели.
Еще один инструмент поддержки американской экономики, следует из доклада, – милитаризация в развитых странах. С этим сложно не согласиться, особенно с учетом того, что рост оборонной промышленности в странах ЕС потребует увеличения спроса на подорожавшие энергию и первичные ресурсы со стороны как производителей военной техники, так и ряда смежных высокоэнерго- и материалоемких производств. С учетом текущей ситуации в ведущих европейских странах, особенно Германии, рост с опорой на оборонный комплекс для Европы представляется трудновыполнимой задачей, а значит, вооружения и оборонные технологии придется закупать – прежде всего в США.
В целом экономическая часть доклада приводит к мысли о том, что нарастание ограничений развития заставляет США действовать, не обращая особенного внимания на своих союзников, в логике: «Что хорошо для США, то хорошо и для мира». Но более вероятно, что американский истеблишмент осознал неизбежность формирования многополярного экономического ландшафта и значительной перестройки системы международной кооперации, а значит, необходимо создать максимально выгодные условия для США на стартовом этапе фрагментации мировой экономики. Совершенно очевидно, что крупным развивающимся странам, в том числе и России, необходимо учитывать эти моменты при формировании своих внешнеэкономических стратегий.
Что же будет происходить с энергетикой на фоне глобальной структурной перестройки? В докладе Сечина акцентируется взаимосвязь технологических сдвигов и роста спроса на энергию. В этом есть некоторый парадокс. Как правило, технологический прогресс ведет к снижению удельной энергоемкости. Однако новые, прежде всего цифровые, технологии требуют огромного количества энергии. Еще одним фактором увеличения спроса на энергию станет перенос фокуса экономического роста в новые развивающиеся страны (Индия, Африка, Юго-Восточная Азия), где будет формироваться новая промышленная база, идти активная урбанизация. Таким образом мировая экономика будет расти, ее структура будет меняться, и это потребует большого объема энергии.
Анализ состояния энергетического баланса и перспективных энергетических технологий позволяет сделать вывод о том, что некоторые из них пока не обладают необходимой экономической эффективностью (водород, аккумуляция энергии) или вообще не реализованы технически (управляемая термоядерная реакция). Отдельно рассматривается возможность полного зеленого энергоперехода в период до 2050 г., который характеризуется как очередная утопия, прежде всего в силу необходимых для этого инвестиций. Это, кстати, неоднократно показывалось в исследованиях и в отношении российской экономики.
В докладе содержится критика климатического алармизма. Этот спор, видимо, будет еще долго идти в академической среде и на политических площадках. Но общее повышение температуры на планете продолжается, что заставляет человечество тратиться не столько на снижение углеродных выбросов, сколько на адаптацию к изменению климата, а для этого тоже нужна дополнительная энергия.
Важным конструктивным элементом, содержащимся в докладе Сечина, является идея поиска баланса между традиционной и возобновляемой энергетикой на основе того, что новые источники энергии не должны ухудшать параметры экономического развития и снижать энергокомфортность жизни людей.
Анализ изменений в мировом энергетическом балансе заканчивается тезисом о том, что без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана глобальная энергетическая безопасность невозможна. С этим трудно спорить. Глобальные цели развития требуют кооперации усилий всех стран, несмотря на конфликтные отношения, в которых они сейчас находятся. А значит, у мира есть шанс.