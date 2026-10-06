Автоматизированный цинизм

Алгоритмы фильтруют соискателей совсем не так, как завещал Трудовой кодекс РФ. Например, анонс ИИ-помощника для рекрутеров на платформе hh.ru включает скриншот личного кабинета работодателя. Первый же фильтр для желаемых кандидатов – их пол. Ищут при этом не шахтера – в «критериях сортировки ИИ-помощника» значатся требования к компетенциям в PR-сфере. В тестовом режиме такой подход появился в ноябре 2025 г., а с октября этого года ИИ-помощник hh.ru стал доступен всем работодателям.