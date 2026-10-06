Автоматизированный цинизм

Автоматизированный цинизмПочему процесс ИИ-рекрутинга порочен по своей сути
Россиянки в поисках работы поэкспериментировали с платформами для трудоустройства и выяснили, что приглашений на собеседования приходит больше, если пол в анкете указан мужской. Эйчары, ожидаемо, раскритиковали креатив и пожаловались на «тысячи резюме», которые мешают отбирать вакансии в ручном режиме. Это не ошибка и не случайность, а попытка автоматизировать практики, которые раньше лежали на совести живого эйчара.
Алгоритмы фильтруют соискателей совсем не так, как завещал Трудовой кодекс РФ. Например, анонс ИИ-помощника для рекрутеров на платформе hh.ru включает скриншот личного кабинета работодателя. Первый же фильтр для желаемых кандидатов – их пол. Ищут при этом не шахтера – в «критериях сортировки ИИ-помощника» значатся требования к компетенциям в PR-сфере. В тестовом режиме такой подход появился в ноябре 2025 г., а с октября этого года ИИ-помощник hh.ru стал доступен всем работодателям.
Проблема не свежая, впечатляет ее нормализация до уровня алгоритмических вычислений. Тем временем гендерный разрыв в уровне зарплат по итогам 2025 г. стал максимальным за 13 лет, сообщили аналитики FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата. Женщины на крупных и средних предприятиях зарабатывали в среднем на 33,7% меньше мужчин.
И это лишь один аспект, в котором выглядит проблематичным делегирование сферы человеческих ресурсов бездушной ATS. Что делать специалистам, которых трансформация рынка труда вынудила сменить сферу, если вместо отдельных резюме под каждую вакансию теперь hh.ru «с головой» сдает их опыт из другой сферы в едином профиле кандидата? Ведь большинство ИИ-рекрутеров не будут церемониться с неподходящим последним местом работы.
Отдельная чувствительная тема – накопление и хранение массивов данных о соискателях. ИИ-агент Сбербанка «ГигаРекрутер» через три года оценит 90% трудоспособных россиян, сообщила на ВЭФе директор управления привлечения талантов компании Анна Овчинникова. В сущности, у бизнеса в любой отрасли теперь есть возможность агрегировать в одном месте сведения о людях. Которые порой откликаются даже не на реальные, а на «мертвые» вакансии, суть которых исключительно в привлечении такого трафика.
В результате раскол между соискателями и работодателями растет, как и число публичных взаимных обвинений. Разве случайно специалистов по кадрам готовят именно на факультетах психологии – в надежде на то, что они сумеют обратиться к общечеловеческим ценностям и эмпатии среди абсурдного и отчужденного мира высоких технологий?