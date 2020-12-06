Warner Bros. в 2021 году применит гибридную модель кинопроката

Warner Bros. в 2021 году применит гибридную модель кинопрокатаМейджоры ищут новых кандидатов на роль главного посредника между контентом и зрителем
Никто не хочет возвращения фильмов на большой экран больше, чем мы, но <...> большинство кинотеатров <...> будут работать с ограниченной пропускной способностью в 2021 г..
Warner Bros. объявила, что в 2021 г. впервые применит гибридную модель проката фильмов: студия выпустит новинки одновременно в кинотеатрах и на онлайн-видеосервисах. Речь идет о 17 картинах, среди которых «Матрица 4», «Дюна», новый Mortal Combat, «Отряд самоубийц 2», «Король Ричард» и новый «Том и Джерри». В сети премьеры Warner Bros. будут доступны в течение месяца на видеосервисе HBO Max. По истечении этого срока фильмы можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Представители студии называют такое решение «уникальным однолетним планом».
В компании не уточнили, как будет адаптироваться модель за пределами США, в том числе в России. Ближайшая премьера от Warner – супергеройский боевик «Чудо-женщина», который будет выходить в каждой стране в разные даты начиная с 16 декабря, уточнил гендиректор «Каро-премьер» (лицензиат студии Warner в России) Алексей Рязанцев. В России его прокат в премиальных форматах начнется 7 января, а с 14-го фильм можно будет посмотреть в 3D и в обычном формате. По словам Рязанцева, решение по цифровому окну (время между релизом фильма в кино и в интернете) пока не принято.