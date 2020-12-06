Warner Bros. в 2021 году применит гибридную модель кинопроката

В компании не уточнили, как будет адаптироваться модель за пределами США, в том числе в России. Ближайшая премьера от Warner – супергеройский боевик «Чудо-женщина», который будет выходить в каждой стране в разные даты начиная с 16 декабря, уточнил гендиректор «Каро-премьер» (лицензиат студии Warner в России) Алексей Рязанцев. В России его прокат в премиальных форматах начнется 7 января, а с 14-го фильм можно будет посмотреть в 3D и в обычном формате. По словам Рязанцева, решение по цифровому окну (время между релизом фильма в кино и в интернете) пока не принято.