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Warner Bros. в 2021 году применит гибридную модель кинопроката

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Тимур Бордюг
Никто не хочет возвращения фильмов на большой экран больше, чем мы, но <...> большинство кинотеатров <...> будут работать с ограниченной пропускной способностью в 2021 г..
Энн Сарнофф председатель и главный исполнительный директор WarnerMedia Studios and Network

Warner Bros. объявила, что в 2021 г. впервые применит гибридную модель проката фильмов: студия выпустит новинки одновременно в кинотеатрах и на онлайн-видеосервисах. Речь идет о 17 картинах, среди которых «Матрица 4», «Дюна», новый Mortal Combat, «Отряд самоубийц 2», «Король Ричард» и новый «Том и Джерри». В сети премьеры Warner Bros. будут доступны в течение месяца на видеосервисе HBO Max. По истечении этого срока фильмы можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Представители студии называют такое решение «уникальным однолетним планом».

В компании не уточнили, как будет адаптироваться модель за пределами США, в том числе в России. Ближайшая премьера от Warner – супергеройский боевик «Чудо-женщина», который будет выходить в каждой стране в разные даты начиная с 16 декабря, уточнил гендиректор «Каро-премьер» (лицензиат студии Warner в России) Алексей Рязанцев. В России его прокат в премиальных форматах начнется 7 января, а с 14-го фильм можно будет посмотреть в 3D и в обычном формате. По словам Рязанцева, решение по цифровому окну (время между релизом фильма в кино и в интернете) пока не принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных