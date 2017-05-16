ЕСПЧ рассмотрит жалобу на массовые блокировки сайтов в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова. Ему не удалось обжаловать в России положение закона о черном списке интернет-сайтов, допускающее их массовую блокировку Роскомнадзором, – не только тех, что содержат запрещенную информацию, но и тех, что оказались с ними на одном IP-адресе. Из-за этого сайт Харитонова digital-books.ru был заблокирован на три месяца в 2012 г. – заодно с сайтом rastamantales.ru («Растаманские сказки»), на котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду наркотиков.

ЕСПЧ предложил российскому правительству до 15 сентября 2017 г. ответить на несколько вопросов в связи с жалобой Харитонова. Власти должны объяснить, насколько, по их мнению, описанные в законе правила точны, а их применение предсказуемо, действительно ли спорная норма закона предусматривает массовую блокировку сайтов, а также требуется ли от Роскомнадзора и судов учитывать побочные эффекты для сайтов, имеющих тот же IP-адрес.

Пытаясь оспорить действия Роскомнадзора и положения закона, Харитонов дошел до Конституционного суда. Он пытался убедить суд в том, что массовая блокировка, жертвой которой он стал, нарушила его конституционное право на свободу выражения мнения. Но суд в сентябре 2014 г. отказался рассматривать жалобу, предложив предъявить претензию хостинг-провайдеру, который не отреагировал вовремя на сообщение властей о запрещенной информации на сайте «Растаманские сказки».

Вопросы ЕСПЧ свидетельствуют, что суд решил досконально разобраться в законе, говорит адвокат Харитонова Дамир Гайнутдинов. Он надеется, что ЕСПЧ укажет на фундаментальный изъян этого закона. Но российские власти едва ли легко согласятся его устранить, считает Гайнутдинов: «Вопросы блокировки сайтов принципиальны для наших властей». С вступления закона в силу в 2012 г. под блокировку «заодно» попало не меньше 5 млн интернет-ресурсов, подсчитала организация «Роскомсвобода», говорит ее руководитель Артем Козлюк, поддерживающий жалобу Харитонова. Сейчас под угрозой массовой блокировки может находиться до 3 млн сайтов, добавляет собеседник. Блокировку по IP предусматривают все принятые с 2012 г. законы, хотя не все операторы их применяют. В ряде случаев российские суды вставали на сторону пользователей, чьи сайты попали под блокировку «заодно», но в большинстве случаев признавали правоту властей, сетует Козлюк.