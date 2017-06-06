Конкуренция на губернаторских выборах ожидается лишь в четверти регионов

Не у всех россиян на осенних губернаторских выборах будет достойный выбор Евгений Егоров / Ведомости

Конкурентные кампании на губернаторских выборах в сентябре ожидаются лишь в четырех регионах из 16: в Бурятии, Севастополе, Марий Эл и Кировской области, говорится в аналитическом обзоре компании «Минченко консалтинг». По мнению его авторов, конкуренцию могут обеспечить сильные кандидаты от системной оппозиции: например, в Кировской области и Марий Эл сильны позиции коммуниста Сергея Мамаева (он родом из Кирова, но в 2015 г. на выборах марийского губернатора набрал 32%), а в Бурятии местные элиты могут поставить на сенатора-коммуниста Вячеслава Мархаева. Переговоры о выдвижении единого кандидата оппозиция ведет также в Карелии, Новгородской и Свердловской областях, но договориться будет сложно, полагают эксперты.

Помешать этим планам может и муниципальный фильтр: кандидат в губернаторы должен собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов. Шансы самостоятельно его преодолеть есть у оппозиции лишь в трех регионах, говорится в докладе: в Карелии на это способна «Справедливая Россия», в Севастополе близки к прохождению фильтра КПРФ и эсеры, в Бурятии – КПРФ. А вот в Кировской и Саратовской областях, Мордовии и Марий Эл парламентской оппозиции не хватит подписей даже при выдвижении единого кандидата, констатируют эксперты. В докладе также отмечается, что в 11 регионах врио губернаторов назначены менее года назад и у большинства из них нет опыта участия в выборах и навыков публичной деятельности. Поэтому большинство кампаний пройдут по инерционному сценарию и будут строиться на «исчерпании того запаса легитимности, который был передан Владимиром Путиным в момент назначения врио», полагают эксперты.

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Большинство врио занимаются кампаниями по остаточному принципу, поясняет соавтор доклада Евгений Минченко: «Врио нужно накачивать собственное позиционирование, но им сложно, поскольку многие не имели опыта публичных политиков. Делать это можно за счет конкурентности, а когда кампания идет по инерционному сценарию, то это не добавляет ни легитимности, ни рейтинга». При этом больших минусов в инерционном сценарии нет, считает эксперт: «Пока не готов дизайн президентской кампании, поэтому неясно, укладывается ли туда показательная конкурентность на губернаторских выборах».

Политолог Дмитрий Орлов в целом согласен с выводами коллег. По единому кандидату оппозиционерам вряд ли удастся договориться, поскольку «для этого нет приза – вероятности победы на выборах», считает он: «Если речь идет о 30% на всех, то от коалиции выигрывает самый крупный игрок, с высокой вероятностью это КПРФ. А зачем это остальным?» Протестная активность невелика, настроение населения относительно благоприятное, ситуация стабильная, поэтому инерционная кампания – это скорее преимущество, полагает эксперт: «Политический вес в глазах федерального центра и региональных элит новоизбранному губернатору дает убедительность победы при отсутствии скандалов, а не яркость кампании. Если врио не справляется с этой задачей, то его авторитет падает почти сразу после избрания».

Муниципальный фильтр сложно оценивать, поскольку нормальная статистика есть только по депутатам районов и городов, а в общем количестве подписантов это небольшая доля, говорит политолог Александр Кынев. Но не было ни одной кампании, когда бы кандидат от оппозиции смог собрать подписи, опираясь только на свои ресурсы, напоминает он. Поэтому либо кандидатам приходится вступать в широкую коалицию, либо власть сама регистрирует оппонентов, а «на практике это гибрид первого и второго», отмечает эксперт. Где именно будет конкуренция, говорить пока рано, считает Кынев: «Везде фавориты – нынешние врио: у них больше ресурса, к тому же во многих регионах замена губернаторов произошла неожиданно. Оппозиция в таких случаях не готова, а фактор «новой метлы» не позволяет ругать врио за ошибки старого губернатора». Но несколько конкурентных кампаний все же будет, предполагает он: «Это может быть игра, напоминающая реальный бой, но до того, чтобы выпускать все патроны, стороны не дойдут».