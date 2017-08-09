Демократия
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Регионы потратятся на КОИБы

Регионы начали закупку «электронных урн»

Их количество к выборам президента может вырасти в 2,5 раза

Мособлизбирком объявил конкурс на приобретение 1000 комплектов комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Цена контракта – 260 млн руб., первые 20 комплектов область рассчитывает получить в ноябре, остальные – после завершения предварительных испытаний первой партии, до 21 декабря 2018 г. Всего в Подмосковье около 3500 участков, говорит председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, новые КОИБы позволят оборудовать техникой примерно треть из них. А с учетом тех 600 КОИБов, которые принадлежат Центризбиркому и сейчас находятся на балансе Московской области, количество оборудованных ими участков может достигнуть половины от общего числа. Задействовать средства автоматизированного подсчета голосов Мособлизбирком надеется уже на муниципальных выборах в декабре – это позволит сделать выборы прозрачнее, уверена Коновалова. В понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил, что власти Москвы тоже закупят 1500 «электронных урн» к президентским выборам.

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