Регионы начали закупку «электронных урн»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Регионы потратятся на КОИБы Александра Мудрац / ТАСС

Мособлизбирком объявил конкурс на приобретение 1000 комплектов комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Цена контракта – 260 млн руб., первые 20 комплектов область рассчитывает получить в ноябре, остальные – после завершения предварительных испытаний первой партии, до 21 декабря 2018 г. Всего в Подмосковье около 3500 участков, говорит председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, новые КОИБы позволят оборудовать техникой примерно треть из них. А с учетом тех 600 КОИБов, которые принадлежат Центризбиркому и сейчас находятся на балансе Московской области, количество оборудованных ими участков может достигнуть половины от общего числа. Задействовать средства автоматизированного подсчета голосов Мособлизбирком надеется уже на муниципальных выборах в декабре – это позволит сделать выборы прозрачнее, уверена Коновалова. В понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объявил, что власти Москвы тоже закупят 1500 «электронных урн» к президентским выборам.