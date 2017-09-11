Минобороны прекратит утилизацию старых танков

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Бронетехника для патриотов Максим Стулов / Ведомости

К 2020 г. будет утилизировано не 10 000, как планировалось, а лишь 4000 единиц бронетанкового вооружения и техники, заявил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал Александр Шевченко. Это заявление содержится в его интервью, распространенном военным ведомством накануне отмечаемого 10 сентября Дня танкиста. Программа по утилизации излишков бронетанковой техники советского производства, согласно которой планировалось утилизировать 10 000 машин, накопленных на базах хранения после сокращения Вооруженных сил, действует с 2011 г. «Тогда считалось, что эта техника перспектив дальнейшего применения не имеет, – напомнил Шевченко. – Однако в связи с изменением международной обстановки, увеличением боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, возросшей степенью патриотизма граждан России, а также с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и превращению ее в современные образцы пришлось пересмотреть планы по утилизации бронетанкового вооружения и техники». Сохраненные танки будут или модернизированы (и поступят в Вооруженные силы), или экспортированы, их также будут использовать как полигонные мишени. Часть танков будет передана российским регионам и муниципалитетам для установки в мемориалах в качестве памятников.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, под термином «бронетанковая техника и вооружение» понимаются не только сами танки и машины на их шасси (ремонтно-эвакуационные, инженерные и др.), но и бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также техника на базе БТР и БМП. Собственно танков среди запланированных ранее к утилизации 10 000 машин было около половины. Ожидалось, что будут полностью утилизированы старые танки разработки 1950-х гг. Т-55 и Т-62, танки харьковского производства Т-64 и Т-80УД (за исключением используемых для обучения механиков-водителей), началась и утилизация танков Т-80БВ производства Омского завода с газотурбинным двигателем, напоминает эксперт. В конце концов было принято решение модернизировать танки Т-80БВ (этому способствовало наличие произведенных еще в советское время запасных двигателей, находившихся на хранении) для оснащения Кантемировской танковой дивизии и частей, дислоцирующихся в Арктике, отмечает Мураховский. Спрос на танки-памятники составляет несколько десятков машин в год, добавляет сотрудник парка «Патриот».

В 2009 г. во время проводившейся под руководством тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и начальника Генштаба Николая Макарова военной реформы штаты соединений и частей, имеющих на вооружении танки, были сокращены примерно вдвое приблизительно до 3000 машин, вспоминает бывший чиновник Минобороны. С тех пор общее количество новых танковых батальонов в восстановленной Кантемировской танковой дивизии, 90-й танковой дивизии в Чебаркуле и новых мотострелковых дивизиях и бригадах возросло незначительно и с хранения в армию вернется лишь несколько сотен танков Т-80БВ, считает он. Часть танков экспортируется – так, в Сирии нашлось место даже для устаревших Т-62. Но в целом уничтожение танков нерационально: в отличие от самолета он может быть реанимирован и после длительного хранения, так что прекращение утилизации – правильный шаг, говорит собеседник.