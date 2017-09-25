Новые граждане России смогут приносить присягу у братских могил

МВД сформулировало, кем и где будет проводиться церемония принятия в гражданство

Французский актер Жерар Депардье, которому было предоставлено российское гражданство Юлия Честнова / РИА Новости

Министерство внутренних дел опубликовало на портале раскрытия информации проект указа о порядке принесения присяги лицами, вступающими в гражданство России. В соответствии с документом, принесение присяги организуют территориальный орган МВД, дипломатическое представительство или консульское учреждение, где было принято заявление лица о приеме в гражданство. Приносить присягу можно будет в помещениях этих органов, а также в помещения иных госорганов и органов местного самоуправления, исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, «павших в боях за свободу и независимость Российского государства», говорится в проекте. Тот, кто приносит присягу, зачитывает ее вслух, потом расписывается в соответствующем бланке (он должен содержать дату принесения присяги, регистрационный номер и гербовую печать), факт принесения присяги заверяется должностным лицом.

Согласно тексту присяги, который утвержден поправками в федеральный закон «О гражданстве», новый россиянин, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянется: «соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

В пояснительной записке к проекту говорится, что в 2016 году в российское гражданство были приняты около 200 000 иностранных граждан и лиц без гражданство, а за восемь месяцев 2017 года — еще более 120 000 человек: все они «потенциально» относятся к лицам, которые должны принести присягу при приеме в гражданство, указывает МВД.

В июне президент Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что лица, получающие гражданство России, должны приносить присягу. В июле Госдума приняла в третьем чтении поправки в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан. Первоначально в документе шла речь только о лишении приобретенного гражданства лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, но затем его дополнили присягой для будущих россиян и особыми льготами для приобретающих российское гражданство украинцев.