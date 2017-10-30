Медведев утвердил «существенные» изменения в ПДД

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«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу», - сказал Медведев
Михаил Метцель/ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления, которые вносят «существенные» изменения в Правила дорожного движения. Одно из них дает право регионам наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках, а второе - приоритетности проезда на перекрестках с круговым движением. Об этом Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.
По словам Медведева, новая разметка поможет водителям легче ориентироваться на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, «на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», приводит его слова ТАСС.
Второе постановление касается приоритетности проезда на перекрестках с круговым движением. Премьер напомнил, что правила проезда по таким участкам в России разные в зависимости от региона и аварий можно было бы избежать, если бы правила были едиными. «Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу», - сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).
В МВД России ранее поясняли, что поправки в ПДД о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм. В ведомстве ждут, что пропускная способность на дорогах при этом возрастет.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что есть еще важные поправки в законодательство, изменяющие ПДД, но еще не приняты Госдумой: это, например, ответственность водителей за опасное вождение и введение залога за транспортное средство, если водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч, сообщает «РИА Новости».
10 любимых автомобилей власти
Daimler
Самая популярная марка у высших чиновников и парламентариев - Mercedes-Benz, следует из сведений об их доходах за 2016 г. В 728 декларациях встречаются 182 автомобиля немецкой марки. «Ведомости» проанализировали сведения о доходах за 2016 г. президента, министров, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и чиновников, занимающих руководящие должности в Кремле. Чаще всего предпочтение отдается большим кроссоверам GL-класса - в списке 23 таких автомобиля. Например, Mercedes-Benz GL (GLS) есть у пяти сенаторов и у начальника управления администрации президента Олега Говоруна. Также популярен S-класс, ему отдали предпочтение 23 чиновника
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Toyota Motor
Вторая по популярности – Toyota: в декларациях сообщается о 133 автомобилях японской марки. Предпочтение отдано внедорожнику Land Cruiser - 59 машин. Чаще всего ими владеют семьи депутатов, в правительстве на таком ездит только министр внутренних дел Владимир Колокольцев
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Toyota Motor
Третья марка в рейтинге - Lexus, 67 автомобилей. Самая популярная модель - кроссовер RX. Чаще всего такие машины предпочитают супруги депутатов и сенаторов или чиновники из администрации президента. Например, Lexus RX 350 есть у супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Внедорожник LX, по сути люксовая версия Toyota Land Cruiser, также часто встречается в гаражах госслужащих. С его учетом модель - самая массовая машина власти
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BMW Group
Немецкий автопром не отстает от японского - следом идет BMW (59 автомобилей), и самая популярная модель не SUV, а премиальный седан 7-й серии. На них ездят только парламентарии – например, удлиненный BMW 750 Li задекларировал сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, получивший в 2016 г. наименьший доход среди коллег по Совету Федерации (1,6 млн руб.). В правительстве и администрации президента такой модели ни у кого нет
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Volkswagen
На Volkswagen ездят 47 чиновников. Кроссовер Touareg – самая популярная модель, его задекларировали 13 семей. В том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов
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Jaguar Land Rover
В автопарке чиновников и парламентариев есть 46 машин Land Rover, из них 33 - Range Rover. Например, на таком автомобиле ездит супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова - второго в рейтинге депутатов по размеру семейного дохода. А также супруга еще одного депутата-коммуниста - Михаила Щапова, которая задекларировала всего 6 копеек дохода в 2016 г.
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Diego Delso
В топ-10 самых популярных автомобилей вошли и российские марки. «Ведомости» насчитали 46 машин марки ВАЗ/Lada в автопарке чиновников. Чаще всего это не современные X-Ray, как у министра связи Николая Никифорова, или Vesta, как у министра промышленности Дениса Мантурова, а харизматичный внедорожник "Нива" (ВАЗ 2121)
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Audi
В семейном автопарке чиновников насчитывается 41 Audi, самая популярная модель - Q5. Например, такой автомобиль есть у супруги министра Никифорова Светланы. В ее гараже есть также и высокотехнологичный электромобиль Tesla Model S
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Nissan Motor
Nissan не так популярен у российских госслужащих, как японские коллеги из Toyota, но тоже входит в топ-10. В семьях чиновников и парламентариев 38 автомобилей марки. Самый популярный - внедорожник X-Trail. На таком, например, ездит муж министра образования Ольги Васильевой
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Gurjaani
На почетном 10-м месте оказался советский автопром – 36 чиновников задекларировали раритетные автомобили ГАЗ. В основном это ГАЗ-21 «Волга», пару которых уже который год декларирует Владимир Путин. А в гараже сенатора Виталия Богданова, поклонника классических автомобилей, ГАЗ-13 «Чайка» стоит рядом с Horch и тремя Bentley