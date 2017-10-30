Медведев утвердил «существенные» изменения в ПДД

Они касаются приоритета при круговом движении и новой разметки на перекрестках

«Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придётся уступать дорогу», - сказал Медведев Михаил Метцель/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления, которые вносят «существенные» изменения в Правила дорожного движения. Одно из них дает право регионам наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках, а второе - приоритетности проезда на перекрестках с круговым движением. Об этом Медведев заявил на совещании с вице-премьерами.

По словам Медведева, новая разметка поможет водителям легче ориентироваться на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, «на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», приводит его слова ТАСС.

Второе постановление касается приоритетности проезда на перекрестках с круговым движением. Премьер напомнил, что правила проезда по таким участкам в России разные в зависимости от региона и аварий можно было бы избежать, если бы правила были едиными. «Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу», - сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

В МВД России ранее поясняли, что поправки в ПДД о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм. В ведомстве ждут, что пропускная способность на дорогах при этом возрастет.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что есть еще важные поправки в законодательство, изменяющие ПДД, но еще не приняты Госдумой: это, например, ответственность водителей за опасное вождение и введение залога за транспортное средство, если водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, предлагается создать зоны «успокоенного движения», где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч, сообщает «РИА Новости».

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