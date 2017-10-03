В правительстве придумали способ борьбы с лихачами на дорогах

Если поправки будут приняты, то все нарушения на дорогах смогут фиксироваться телефонами и видеофиксаторами, а записи будут служить основанием для административных взысканий PhotoXpress

Правительство в четверг рассмотрит законопроект о фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) участниками движения. «Мы будем рассматривать, наверное, один из важных и интересных проектов законов, направленный на внедрение инструментов и механизмов народного инспектора», – сказал во вторник министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов (цитата по «Интерфаксу»). Если поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут приняты, то все нарушения на дорогах смогут фиксироваться телефонами и видеофиксаторами, а записи будут служить основанием для административных взысканий: видео агрессивного вождения, выезды на встречную полосу и обочину можно будет отправлять через портал госуслуг на специальный ресурс для принятия решения по штрафам. Если в четверг правительство одобрит проект, он будет направлен в Госдуму. Эти изменения президент Владимир Путин поручил разработать еще в апреле 2016 г. Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой весной заявил, что концепция законопроекта готова.

Законопроект будет принят, но он будет служить лишь правовым основанием для создания программного обеспечения, которого пока нет – его должны разработать Минкомсвязи с МВД, но денег на это пока нет, говорит член комитета по госстроительству, единоросс Вячеслав Лысаков. Законопроект полезный и мог бы реализовать принцип неотвратимости наказания: человек может без заявления отправить нарушение через сайт госуслуг, файл является основанием для штрафа – экономятся время и государственные деньги, объясняет он. Риски, по его словам, возможны в случае ручной фиксации парковки – тогда вероятны «искусственные автоподставы». Но если нарушение фиксируется видеорегистратором со специальным программным обеспечением, то это исключено, считает Лысаков.

Губернатор оштрафован Глава Удмуртии Александр Бречалов оштрафован за переход улицы в неположенном месте на 500 руб. Бречалов заявил об этом сам и добавил, что выступает за повышение штрафов для пешеходов-нарушителей.

По словам источника в центральном аппарате МВД, Минкомсвязи должно разработать программу, которая позволит выполнять законопроект технически. В пресс-службе Минкомсвязи «Ведомостям» сообщили, что там провели всю необходимую работу по подготовке мобильного приложения, которое позволит фиксировать нарушения ПДД и направлять свидетельства в уполномоченный орган власти. «Подготовлен проект техзадания. Министерство готово заключить контракт на приложение незамедлительно после получения правовых оснований, т. е. после внесения необходимых изменений в законодательство», – отметили в пресс-службе. Нельзя экономить на гарантиях прав человека, речь идет о серьезных наказаниях и немалых деньгах, говорит председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Одно дело – наказание по фото- и видеофиксации, с них снимает показания специальное уполномоченное лицо, а другое – когда это делает гражданин и на основе только этих данных привлекать к ответственности нельзя, уверен Похмелкин. «Эти данные могут быть источниками, но при условии, что это не аноним, прибор проверен и данные не видеомонтаж», – говорит эксперт.-