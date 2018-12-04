Политика / Международные отношения

Россия ждет от США первого шага к новой встрече двух президентов

Это естественная позиция после отказа Трампа встречаться с Путиным, считает эксперт
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Для Владимира Путина отказ президента США Дональда Трампа от уже согласованной встречи в Буэнос-Айресе не стал «пощечиной» и не вызвал обиды, заявил журналистам во вторник помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков: «Мы нашли точное слово, когда охарактеризовали отказ Трампа: мы выражаем сожаление. Это первое, что мы сказали. Второе: есть очень много тем, для которых необходимо взаимодействие России и США, в том числе вопросы стратегической безопасности в мире. А третье мы сказали, что российская сторона готова к продолжению контактов». Однако после демарша Трампа Москва не готова делать первый шаг для продолжения диалога, дал понять Ушаков: «Упрашивать американскую сторону или навязываться мы, в общем-то, не будем. Сейчас все зависит от американцев».

В начале ноября президенты России и США не смогли обстоятельно поговорить во время церемонии в честь окончания Первой мировой войны в Париже: по официальной версии, об отмене встречи попросила французская сторона. В Аргентине же Трамп и Путин провели короткую беседу на ногах, причем именно по инициативе Трампа – тот сам подошел к Путину во время приема на саммите G20 и беседовал с президентом России 10–15 минут, подчеркнул Ушаков. Обсуждались вопросы, связанные с инцидентом в Керченском проливе, а также общая ситуация на Украине, пояснил он.

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