В суды пустят не всех, не по любому поводу и не в любом виде

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Совет судей подготовил типовые правила для посетителей судов Андрей Гордеев / Ведомости

Гражданам придется доказывать право на пребывание в суде. Это следует из проекта типовых правил пребывания посетителей в судах, которые подготовил Совет судей. «Ведомостям» удалось ознакомиться с этим документом. Правила определяют круг лиц, которые имеют право беспрепятственного прохода (судьи и аппарат, прокуроры, следователи и сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители органов власти, а также адвокаты). Присяжные запускаются по списку, а полиция и МЧС в случае пожара – в сопровождении приставов или администратора. Представителей СМИ в суд пустят только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. В правилах указано, что доступ на открытые судебные заседания представителям СМИ должен осуществляться свободно, но фото- и видеозапись допускается только с разрешения председателя суда. Запрещен будет вход гражданам в состоянии алкогольного опьянения и лицам, имеющим «внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность» либо не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям. Отсутствие или отказ предъявить документы, удостоверяющие личность и предоставляющие право на пребывание в суде, также являются основанием для отказа в допуске в здание суда.

Ранее сообщалось, что Минюст направил в Совет судей письмо с просьбой выработать общие подходы к установлению правил внутреннего распорядка судов. Поводом стал инцидент в Невском суде Санкт-Петербурга, когда адвокат Лидия Голодович не смогла добиться пропуска в суд свидетеля из-за того, что он пришел в укороченных брюках. За нее вступилась Федеральная палата адвокатов (ФПА), попросившая Минюст проверить законность действий охранников.