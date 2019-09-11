Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента
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В пяти регионах, где 8 сентября проходили губернаторские выборы, их победители получили больше голосов, чем Владимир Путин в 2018 г. на этих же территориях. Это следует из данных, приведенных в докладе фонда «Петербургская политика». Наибольшего отрыва от президента добились Александр Осипов (Забайкальский край), который набрал 89,6% голосов против 72% у Путина, Вадим Шумков (Курганская область, соответственно 80,9 и 73,3%) и глава Башкирии Радий Хабиров (82% против 77,7%). Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.
«Ранее использовавшийся в аппаратной борьбе тезис о нецелесообразности получения кандидатами власти результатов, превышающих цифры Путина, постепенно уходит на второй план, а число прецедентов «победы» над результатом Путина продолжает расти», – отмечают эксперты. Никаких установок, сколько должны набрать такие кандидаты относительно результатов президента, не было, но многие чиновники с аппаратным чутьем исходили из того, что центр может оказаться к этому чувствителен – особенно «если будет искать, к чему придраться», поясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
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