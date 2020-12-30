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Разморожен самый кровавый межстрановой конфликт в бывшем СССР

Вторая война в Карабахе привела к разгрому армянской армии
Алексей Никольский
Война на Кавказе принесла потери обеим сторонам /Umit Bektas / Reuters

Начатая – в чем мало кто сомневается – Азербайджаном 27 сентября война в Карабахе оказалась неожиданной по своим масштабам для многих. Нет, само начало боевых действий вряд ли было внезапным – посольство США за несколько дней открыто предупредило своих граждан держаться подальше от будущего фронта, наверняка неслучайным был и визит министра обороны России Сергея Шойгу в Баку в начале сентября. Однако такого уровня азербайджанской мобилизации и готовности Баку вести длительную войну, невзирая ни на чье мнение, не ожидал, пожалуй, никто. В том числе Россия.

Если на горном северном участке фронта достижения азербайджанской армии были в целом незначительными (и именно там, скорее всего, она понесла основные потери), то на равнинном юге первые успехи наметились уже через неделю военных действий.

Через месяц стало ясно: дело идет к окружению Карабаха и перерезанию Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах (из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) ведет всего две дороги, и основная – через этот коридор). А закончилось все неожиданным маневром азербайджанских подразделений, имеющих горную подготовку, и занятием ими Шуши (хотя многие ждали наступления на Лачин). Шуша – ключ и к столице Карабаха Степанакерту, и пункт, запирающий территорию НКР – а значит, и имевшиеся там войска. После этого фактическое признание Арменией поражения и заключение 10 ноября перемирия при посредничестве России стало неизбежным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных