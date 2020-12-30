Разморожен самый кровавый межстрановой конфликт в бывшем СССР

Разморожен самый кровавый межстрановой конфликт в бывшем СССРВторая война в Карабахе привела к разгрому армянской армии
Начатая – в чем мало кто сомневается – Азербайджаном 27 сентября война в Карабахе оказалась неожиданной по своим масштабам для многих. Нет, само начало боевых действий вряд ли было внезапным – посольство США за несколько дней открыто предупредило своих граждан держаться подальше от будущего фронта, наверняка неслучайным был и визит министра обороны России Сергея Шойгу в Баку в начале сентября. Однако такого уровня азербайджанской мобилизации и готовности Баку вести длительную войну, невзирая ни на чье мнение, не ожидал, пожалуй, никто. В том числе Россия.
Если на горном северном участке фронта достижения азербайджанской армии были в целом незначительными (и именно там, скорее всего, она понесла основные потери), то на равнинном юге первые успехи наметились уже через неделю военных действий.
Через месяц стало ясно: дело идет к окружению Карабаха и перерезанию Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах (из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) ведет всего две дороги, и основная – через этот коридор). А закончилось все неожиданным маневром азербайджанских подразделений, имеющих горную подготовку, и занятием ими Шуши (хотя многие ждали наступления на Лачин). Шуша – ключ и к столице Карабаха Степанакерту, и пункт, запирающий территорию НКР – а значит, и имевшиеся там войска. После этого фактическое признание Арменией поражения и заключение 10 ноября перемирия при посредничестве России стало неизбежным.