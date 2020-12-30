Разморожен самый кровавый межстрановой конфликт в бывшем СССР

Через месяц стало ясно: дело идет к окружению Карабаха и перерезанию Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах (из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) ведет всего две дороги, и основная – через этот коридор). А закончилось все неожиданным маневром азербайджанских подразделений, имеющих горную подготовку, и занятием ими Шуши (хотя многие ждали наступления на Лачин). Шуша – ключ и к столице Карабаха Степанакерту, и пункт, запирающий территорию НКР – а значит, и имевшиеся там войска. После этого фактическое признание Арменией поражения и заключение 10 ноября перемирия при посредничестве России стало неизбежным.