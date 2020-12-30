Российские союзники столкнулись с кризисами

Российские союзники столкнулись с кризисамиМосква помогла всем по-разному
В 2020 г. из числа военных союзников России по ОДКБ только Казахстану и Таджикистану удалось избежать внутриполитических проблем (в Таджикистане в октябре был снова переизбран президент Эмомали Рахмон, в Казахстане в январе 2021 г. пройдут парламентские выборы, на которых победит партия власти «Нур Отан»). Три других союзника России – Белоруссия, Киргизия и Армения – пережили острые кризисы.
Первой забурлила Белоруссия. Сначала народ был ошарашен ковид-диссидентством бессменного уже 26 лет президента Александра Лукашенко. А затем народу было дозволено вполне свободно собирать подписи сразу за трех кандидатов в президенты, которые не выглядели как спойлеры.
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