Утка перестала хромать

Утка перестала хроматьЧто дала Владимиру Путину конституционная реформа
«Сам Путин говорил, что думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», – говорил в октябре 2019 г. студентам факультета журналистики МГУ гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Думаю, он уже сейчас ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело, – описывал параметры преемника тремя месяцами ранее глава ВЦИОМа Валерий Федоров в «Российской газете». – Это может быть человек поколения 40–50-летних, современный, динамичный, с опытом госуправления». Дискуссия о преемнике между людьми, очень близкими к власти, с неизбежностью возникла из-за того, что в 2018 г.
Владимир Путин был избран на четвертый и, по действовавшей тогда Конституции, последний президентский срок. А значит, стал «хромой уткой»: в течение 2019 г. предстоящий через несколько лет «транзит власти» обсуждался все активнее. Объявив 15 января 2020 г. в послании Федеральному собранию о конституционной реформе, Путин перевернул доску.
Благодаря предложенной президентом реформе Конституции сразу же пошли совсем другие разговоры, поскольку поправки задавали новый расклад сил между ветвями власти. Госдума и Совет Федерации получили, в частности, полномочия утверждать кандидатов в члены правительства или силовых министров.
Вписанный в Основной закон Госсовет стал официальной площадкой для жалоб бюрократов разного уровня напрямую президенту. А Конституционный суд фактически встроился в президентскую вертикаль: он может быть использован для того, чтобы при необходимости уравновесить парламент – заблокировать по запросу главы государства вступление в силу любого «неконституционного» закона, даже если для принятия такого закона парламент уже преодолел вето президента.
Ну а сам Путин благодаря конституционной реформе выиграл время. Одним из главных ее элементов стала поправка об «обнулении» президентских сроков, которую во время обсуждения реформы в Госдуме 10 марта 2020 г. предложила депутат Валентина Терешкова. Эта поправка дает действующему президенту право баллотироваться еще дважды после 2024 г. На заданный ему во время большой пресс-конференции 17 декабря вопрос, собирается ли он снова идти на выборы через четыре года, Путин ответа не дал, но заметил: «Формально такое разрешение есть от народа». Воспользуется он этой возможностью или нет, сейчас рано гадать, но «хромой уткой» президент быть перестал.
Впрочем, это не единственный «бонус», который получил Путин в результате конституционной реформы. Например, неприкосновенность теперь распространяется на его решения и действия как во время работы на посту президента, так и до и после нее. Он также сможет стать пожизненным сенатором. Так что перспектив на будущее много, президенту есть из чего выбирать.