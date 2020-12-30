Утка перестала хромать

Ну а сам Путин благодаря конституционной реформе выиграл время. Одним из главных ее элементов стала поправка об «обнулении» президентских сроков, которую во время обсуждения реформы в Госдуме 10 марта 2020 г. предложила депутат Валентина Терешкова. Эта поправка дает действующему президенту право баллотироваться еще дважды после 2024 г. На заданный ему во время большой пресс-конференции 17 декабря вопрос, собирается ли он снова идти на выборы через четыре года, Путин ответа не дал, но заметил: «Формально такое разрешение есть от народа». Воспользуется он этой возможностью или нет, сейчас рано гадать, но «хромой уткой» президент быть перестал.