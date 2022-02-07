США недовольны выполнением Китаем торговой сделки

В администрации президента США Джо Байдена недовольны тем, как Китай выполняет условия первой фазы торговой сделки, заключенной двумя странами при президенте Дональде Трампе в январе 2020 г. Пекин, по мнению Вашингтона, на деле не предпринял реальных шагов по сокращению торгового дефицита за счет наращивания американского импорта на $200 млрд в год по сравнению с уровнем 2017 г. Теперь США ждут от КНР «реальных шагов», но уже «теряют терпение», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме в канун официальной публикации данных минторга США по торговле за истекший год. Параллельно Вашингтон разрабатывает новую «индо-тихоокеанскую» экономическую стратегию сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), исключающую Пекин.