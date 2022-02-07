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США недовольны выполнением Китаем торговой сделки

И готовят новое экономическое соглашение в обход Пекина с его соседями
Илья Лакстыгал
Сигналы США о неудовлетворенности торговой сделкой совпадают с активной законодательной кампанией в конгрессе по подготовке новых мер экономического сдерживания Китая / Jason Lee / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена недовольны тем, как Китай выполняет условия первой фазы торговой сделки, заключенной двумя странами при президенте Дональде Трампе в январе 2020 г. Пекин, по мнению Вашингтона, на деле не предпринял реальных шагов по сокращению торгового дефицита за счет наращивания американского импорта на $200 млрд в год по сравнению с уровнем 2017 г. Теперь США ждут от КНР «реальных шагов», но уже «теряют терпение», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме в канун официальной публикации данных минторга США по торговле за истекший год. Параллельно Вашингтон разрабатывает новую «индо-тихоокеанскую» экономическую стратегию сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), исключающую Пекин.

Американские официальные лица ранее уже критиковали выполнение Китаем условий первой фазы торговой сделки, заключенной предшественником Байдена. По предварительным данным частного американского Института международной экономики Петерсона, опубликованным в декабре 2021 г., с января по ноябрь 2021 г. Китай выполнил лишь около 60% от оговоренных объемов импорта товаров производства США. Поэтому в конце января 2022 г. министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил в конгрессе, что закупки Китаем сельскохозяйственных товаров не соответствуют цели роста импорта в $13 млрд. 1 февраля заместитель торгового представителя США Сара Бьянки также сказала, что Пекин фактически не выполнил свои обязательства по закупкам в рамках сделки и переговоры между Вашингтоном и Пекином были «очень трудными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных