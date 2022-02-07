США недовольны выполнением Китаем торговой сделки

США недовольны выполнением Китаем торговой сделкиИ готовят новое экономическое соглашение в обход Пекина с его соседями
В администрации президента США Джо Байдена недовольны тем, как Китай выполняет условия первой фазы торговой сделки, заключенной двумя странами при президенте Дональде Трампе в январе 2020 г. Пекин, по мнению Вашингтона, на деле не предпринял реальных шагов по сокращению торгового дефицита за счет наращивания американского импорта на $200 млрд в год по сравнению с уровнем 2017 г. Теперь США ждут от КНР «реальных шагов», но уже «теряют терпение», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме в канун официальной публикации данных минторга США по торговле за истекший год. Параллельно Вашингтон разрабатывает новую «индо-тихоокеанскую» экономическую стратегию сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), исключающую Пекин.
Американские официальные лица ранее уже критиковали выполнение Китаем условий первой фазы торговой сделки, заключенной предшественником Байдена. По предварительным данным частного американского Института международной экономики Петерсона, опубликованным в декабре 2021 г., с января по ноябрь 2021 г. Китай выполнил лишь около 60% от оговоренных объемов импорта товаров производства США. Поэтому в конце января 2022 г. министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил в конгрессе, что закупки Китаем сельскохозяйственных товаров не соответствуют цели роста импорта в $13 млрд. 1 февраля заместитель торгового представителя США Сара Бьянки также сказала, что Пекин фактически не выполнил свои обязательства по закупкам в рамках сделки и переговоры между Вашингтоном и Пекином были «очень трудными».