Закон о культуре скорректируют под нужды Донбасса

Информацию о предстоящем рассмотрении документа подтвердила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). «Это правительственный законопроект, его будут рассматривать 9 февраля. Это достаточно стандартная история, через нее проходили, когда Крым входил в состав РФ. Просто приводится в соответствие законодательство: музейное, библиотечное, архивное и так далее», – заявила она «Ведомостям». По ее словам, комитет по культуре готов рассмотреть проект, когда он поступит в Госдуму.