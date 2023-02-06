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Закон о культуре скорректируют под нужды Донбасса

Поправки рассмотрят на заседании правительства на этой неделе
Дарья Мосолкина Анна Вергазова
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ рассмотрит на этой неделе проект закона об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к кабмину.

По сведением другого источника «Ведомостей», близкого к правительству, проектом предлагается определить, в первую очередь, кто будет относить объекты на новых территориях к объектам культурного наследия. Предполагается, что до 1 января 2026 г. это сможет делать правительство РФ (по представлению Минкульта), если речь идет об объектах федерального значения, либо главы новых территорий (по согласованию с Минкультом), если речь идет об объектах регионального или местного значения.

Будут, по словам этого собеседника «Ведомостей», предусмотрены и иные поправки, но он не стал раскрывать их детали.

«Ведомости» направили запросы в правительство РФ и Минкультуры РФ.

Информацию о предстоящем рассмотрении документа подтвердила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). «Это правительственный законопроект, его будут рассматривать 9 февраля. Это достаточно стандартная история, через нее проходили, когда Крым входил в состав РФ. Просто приводится в соответствие законодательство: музейное, библиотечное, архивное и так далее», – заявила она «Ведомостям». По ее словам, комитет по культуре готов рассмотреть проект, когда он поступит в Госдуму.

Ямпольская еще не видела текст, но предположила, что на новые регионы будут распространены те же нормы, что и на все остальные субъекты РФ.

«Я думаю, это адаптация местного законодательства к российским федеральным законам. И, наверное, скорее всего, это будут вопросы отложенного введения [российских законов] в действие», – сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). Такой же переходный период проходил и в Крыму, подтвердила она.

24 января Госдума приняла в первом чтении аналогичный законопроект в сфере правового регулирования образования и науки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Предполагается, что до 1 сентября 2024 г. преподаватели из новых российских субъектов освобождаются от прохождения аттестации. Кроме того, образовательные организации получат временное свидетельство о государственной аккредитации, которое будет действовать до 1 января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных