В Госдуме оценили сроки перехода к новому призывному возрасту

В Госдуме оценили сроки перехода к новому призывному возрастуВ профильном комитете сомневаются, что он изменится к осени
Переход к новому призывному возрасту в 2023 г. маловероятен, заявил «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«В комитет такой законопроект пока не поступал, поэтому переход к новому призывному возрасту этой осенью маловероятен», – сказал он.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также сообщил «Ведомостям», что законопроект об изменении призывного возраста в профильный комитет не поступал. «Но вопрос [с рассмотрением законопроекта], безусловно, нужно решать до осени», – заявил он.
Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил 3 марта, что законопроект о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 г. Он добавил, что внесение документа планируется весной, и предположил, что в этом случае он вступит в силу уже к началу осеннего призыва.
Вероятность внесения соответствующего законопроекта в ближайшее время невелика, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. Во время проработки решения обнаружилось, что оно скажется и на рынке труда, отметил собеседник «Ведомостей», и сейчас идет его дополнительная оценка.
С предложением о постепенном увеличении пенсионного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению, призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого, Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек.
Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил «Парламентской газете», что с 1 апреля призыв может пройти уже по новым правилам. Первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.