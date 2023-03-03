В Госдуме оценили сроки перехода к новому призывному возрасту

С предложением о постепенном увеличении пенсионного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению, призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого, Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек.