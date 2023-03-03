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В Госдуме оценили сроки перехода к новому призывному возрасту

В профильном комитете сомневаются, что он изменится к осени
Анна Вергазова
Сандурская Софья / АГН «Москва»

Переход к новому призывному возрасту в 2023 г. маловероятен, заявил «Ведомостям» замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«В комитет такой законопроект пока не поступал, поэтому переход к новому призывному возрасту этой осенью маловероятен», – сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также сообщил «Ведомостям», что законопроект об изменении призывного возраста в профильный комитет не поступал. «Но вопрос [с рассмотрением законопроекта], безусловно, нужно решать до осени», – заявил он.

Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил 3 марта, что законопроект о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью 2023 г. Он добавил, что внесение документа планируется весной, и предположил, что в этом случае он вступит в силу уже к началу осеннего призыва.

Вероятность внесения соответствующего законопроекта в ближайшее время невелика, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. Во время проработки решения обнаружилось, что оно скажется и на рынке труда, отметил собеседник «Ведомостей», и сейчас идет его дополнительная оценка. 

С предложением о постепенном увеличении пенсионного возраста выступил министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его предложению, призывной возраст можно увеличить с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет. Помимо этого, Шойгу выступил за увеличение численности военнослужащих до 1,5 млн человек.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил «Парламентской газете», что с 1 апреля призыв может пройти уже по новым правилам. Первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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